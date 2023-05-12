Дефицит российского бюджета превысил годовой план к концу апреля. Об этом отчитался Минфин.

Так дефицит бюджета за 4 месяца превысил 3,4 трлн рублей — это на полтриллиона больше, чем предусмотрено законом о бюджете на весь 2023 год. На свой годовой максимум расходы федерального бюджета вышли в апреле. Из госказны за месяц потратили 3,13 трлн рублей, что на 34% больше, чем в марте. Ранее власти утверждали, что у бюджетных трат есть традиционная сезонность, например в начале квартала они бывают выше из-за авансовых платежей по госконтрактам. Но В этом году траты не похожи на обычные сезонные, в 2022 году из бюджета РФ потратили также около 3 трлн рублей к апрелю, однако доходы были почти 2,9 трлн против нынешних 2,1. Кроме того, законом о бюджете предусмотрен дефицит на весь 2023 год в размере 2,9 трлн. То есть чтобы исполнить закон, Минфину нужно сильно сокращать траты и наращивать доходы.

Главным фактором сокращения бюджетных доходов остается падение цен на нефть. После вступившего в силу в декабре 2022 года нефтяного эмбарго от ЕС и ввода потолка цен со стороны стран G7 стоимость нефти марки Urals, добываемой в России, резко сократилась.

В сравнении с мартом доходы бюджета снизились на 400 млрд рублей. Но еще более значимый вклад в апрельский рост дефицита внесли расходы.

В прошлом месяце они выросли почти на 800 млрд рублей. В среднем объем ежедневных трат из казны составил свыше 100 млрд, тогда как в марте было около 75.

В этот раз Минфин воздержался от официальных объяснений роста расходов. В первые месяцы года повышенные траты были обусловлены авансированием контрактов. Но в апреле на госзакупки потратили лишь около 370 млрд рублей при среднемесячных тратах в первом квартале более 820 млрд.

Анализ бюджетных расходов затрудняет закрытость статистики. Еще в прошлом году на фоне антироссийских санкций правительство отказалось публиковать детализацию трат. Кроме того, нынешний бюджет стал гораздо более засекреченным. По секретным и сверхсекретным статьям тратится почти четверть федеральных денег.