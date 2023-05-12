Вологжане достойно выступили на чемпионате России по танцам на колясках

12.05.2023 [Спорт]

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по танцам на колясках, в котором приняли участие члены сборной команды Вологодской области Илья Гладкий (тренер О.В. Гладкая), Иван Новосельцев (тренер М.Н. Новосельцева) и танцевальный коллектив «Ступени».

Илья Гладких завоевал на соревнованиях три медали, по одной каждого достоинства. «Золото» среди юниоров в общей программе. «Серебро» и «бронзу» среди мужчин в произвольной и общей программе соответственно, выступая в классе 2.

Так же череповчанин занял 4 место в танцевальных дуэтах, выступая в паре с Ириной Чебарёвой.

Ещё один представитель Вологодчины Иван Новосельцев в произвольной программе стал пятым, а в общей программе занял 6 место (мужчины, класс 1).

Тэги: танцы на колясках

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