В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по танцам на колясках, в котором приняли участие члены сборной команды Вологодской области Илья Гладкий (тренер О.В. Гладкая), Иван Новосельцев (тренер М.Н. Новосельцева) и танцевальный коллектив «Ступени».
Илья Гладких завоевал на соревнованиях три медали, по одной каждого достоинства. «Золото» среди юниоров в общей программе. «Серебро» и «бронзу» среди мужчин в произвольной и общей программе соответственно, выступая в классе 2.
Так же череповчанин занял 4 место в танцевальных дуэтах, выступая в паре с Ириной Чебарёвой.
Ещё один представитель Вологодчины Иван Новосельцев в произвольной программе стал пятым, а в общей программе занял 6 место (мужчины, класс 1).
Вологжане достойно выступили на чемпионате России по танцам на колясках
В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по танцам на колясках, в котором приняли участие члены сборной команды Вологодской области Илья Гладкий (тренер О.В. Гладкая), Иван Новосельцев (тренер М.Н. Новосельцева) и танцевальный коллектив «Ступени».
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