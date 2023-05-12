Банк Уралсиб: открыть свой бизнес и преуспеть

Собственное дело с доходами выше среднего — мечта многих. А мечты, как известно, должны сбываться. Правда, многим на пути к цели мешают страхи и непонимание, с чего начать. Боятся не надо, надо действовать. Если Вы уже определились с нишей, то пора начинать.

Успех своего дела — хороший бизнес-план

Для начала составьте план, от которого Вы будете отталкиваться, так легче будет понять перспективы и оценить риски. Образец легко найти в сети, но надо будет учесть тонкости своего будущего дела. Бизнес-план важен не только как опора для себя, но и для инвесторов и банков. Планы необходимы и опытным предпринимателям, потому что бизнес не стоит на месте. Основа успеха — это развитие. И на каждой ступени следует понимать, чего Вы хотите.

Стартовый капитал и финансирование

Для начала нужен стартовый капитал. Не всегда получается быстро накопить нужную сумму, поэтому вы можете взять кредит. Чаще всего именно банки выступают партнерами бизнеса с самого начала и поддерживают его на пути к успеху. Но следует подробно изучить предложения. Ведь бизнесу необходимы надежные и эффективные партнеры. Особенно, если этот партнер — банк. Лучше ориентироваться на те банки, которые комплексно подходят к сотрудничеству с бизнесом. Таким, например, является банк Уралсиб.

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам кредитования малого и среднего бизнеса по итогам 2022 года, представленного Эксперт РА.

Всего за 2022 год субъектам малого и среднего предпринимательства банк выдал кредитов на сумму 51,7 млрд рублей.

По итогам 2022 года количество активных клиентов малого и среднего бизнеса Банка Уралсиб превысило 138 тыс. клиентов, увеличившись с начала года на 9%. Портфель кредитов МСП вырос до 23,1 млрд рублей, гарантийный портфель составил более 41,9 млрд рублей, общий объем пассивов — более 142,6 млрд рублей.

В 2022 году Уралсиб расширил сеть специализированных Центров развития малого бизнеса Банка. Сегодня таких центров 20, они эффективно работают в разных уголках России. От Москвы до Новосибирска, от Санкт-Петербурга до Ростова-на-Дону.

Параллельно развивалась программы цифровизации. Был запущен проект «Новые города». Благодаря ему банк получил возможность дистанционно привлекать и обслуживать клиентов малого бизнеса в формате цифрового банка — в тех городах, где нет офисов Уралсиба.

Обслуживание бизнеса в онлайне идет в режиме 24 на 7. Для этого был открыт Центр дистанционного обслуживания бизнеса в Уфе. В Центр поступает по разным каналам более 40 тысяч обращений клиентов в месяц, каждый третий счет клиентам открывается в удаленном формате.

В Уралсибе предприниматели найдут множество продуктов и сервисов для своего дела, взаимодействуя с банком в цифровом формате. Здесь представлена широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы и возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса.

Постоянно учитесь

Один в поле не воин — эта поговорка касается и бизнеса. Люди часто смотрят истории успеха на пути к своей цели. Но, пожалуй, легче достичь нужного эффекта, если Вы обратитесь за помощью к специалисту или бизнес-консультанту. Удобно, если и стартовый капитал, и сопровождение по ведению бизнеса Вы получите в одном месте.

Так, в 2022 году в банке Уралсиб был запущен проект «Академия управления и предпринимательства». В академии каждый желающий может научиться эффективно вести бизнес. Академия подходит как для тех, кто только задумывается о своем бизнесе, так и для тех, кто уже не первый год является предпринимателем.

Сервис для регистрации бизнеса

Определитесь с формой ведения бизнеса, режимом налогообложения и отчетностью перед налоговой. Да, это важно. Потому что с налоговой Вам придется работать постоянно. Если неудачно выбрать форму налогообложения, можно заплатить деньги, не успев еще ничего заработать. Зарегистрировать свое дело можно на площадках банка Уралсиб — банк предлагает бесплатный сервис онлайн-регистрации ИП или ООО, который позволяет дистанционно зарегистрировать свое дело, внести изменения в регистрационные данные, а также закрыть ИП.

Весь процесс регистрации проходит полностью онлайн, без визита в налоговую и оплаты госпошлины. Сервис самостоятельно подготовит полный пакет документов. Скачивать и заполнять бланки не нужно. Сервисом можно также воспользоваться для подготовки и самостоятельной подачи документов в ФНС или МФЦ.

Изучайте не только спрос, но и предложение

Опытные бизнесмены всегда изучают рынок, спрос, а также предложения, которые положительно сыграют при ведении бизнеса. Вот прямо сейчас в Уралсибе действуют предложения, в рамках которых предприниматели могут получить выгодные условия на обслуживание.

Так, например, для тех, кому срочно надо закупить товары или материалы, подойдет экспресс-кредит без залога на любые бизнес цели.

Преимуществом такого кредита является подача заявки онлайн, решение за 1 день (со дня предоставления полного пакета документов) и минимальный пакет документов. Для принятия решения требуется всего два документа. Срок кредитования от 6 до 60 месяцев, максимальная сумма 1,5 млн — для новых клиентов, 3 млн — для действующих клиентов.

Сервис «Цифровая зарплата» — это удобные переводы для клиента в рублях РФ на счета/карты сотрудников в любых банках. Сервис позволяет осуществлять выплаты, установленные трудовым договором с сотрудником: перечислять заработную плату, премии, отпускные, больничные. Сервис доступен для действующих клиентов банка с открытым расчетным счетом — компаний и индивидуальных предпринимателей с количеством сотрудников для перечисления заработной платы до 30 человек. Преимущества: автоматическое подключение сервиса без заключения отдельного договора, автоматический расчет НДФЛ с возможностью одновременной уплаты налога, переводы в рамках сервиса, которые не расходуют лимиты на перечисление физлицам. Сервис без абонентской платы, размер комиссии за перевод сотруднику в рамках сервиса — в зависимости от подключенного пакета услуг, от 0р.

Приятным бонусом при сотрудничестве с банком станет бизнес-карта с кешбэком до 7% для новых клиентов. Новые клиенты в течение срока действия акции, которая запускается каждые 3 месяца, получают 7%-ный кешбэк за покупки в наиболее популярных у бизнеса категориях. Так, кешбэк можно получить при покупке авиа/железнодорожных билетов, оплачивая бензин, прокат автомобилей, покупая канцелярию и офисные товары, программное обеспечение и т. д.

Для получения кешбэка 7% необходимо тратить по бизнес-карте не менее 30 000 руб./мес. Максимальный размер кешбэка — 5 000 руб./мес. по всем счетам.

Кешбэк до 7% на постоянной основе на тех же условиях могут получать владельцы премиальной бизнес-карты. На этом преимущества бизнес-карты не заканчиваются. На картах действуют повышенные лимиты на получение наличных (3 000 000 руб. по карте в месяц) и оплату покупок (7 000 000 руб. по карте в месяц). Снимать без комиссии можно до 100 000 руб. наличных денежных средств в месяц в банкоматах Банка на территории России.

Также обе карты дают возможность получения дохода до 3% годовых на ежедневный минимальный остаток по карточному счету (в рамках Пакетов услуг «Пора расти», «Оптимальный», «На высоте», «ВЭД»).

Участвуйте в госпрограммах

На данный момент действует множество государственных программ для поддержки бизнеса. Участвовать в них можно и нужно, так как это может решить ряд проблем, возникающих у предпринимателей. По кредитам в рамках госпрограмм действуют пониженные ставки и более мягкие условия.

Так, например, Банк Уралсиб стал участником программы государственной поддержки малого и среднего бизнеса «Зонтичное поручительство» Корпорации МСП. Программа предоставляет возможность получения кредита тем компаниям, у которых нет или недостаточно залога. Поручителем перед банком в этом случае выступает Корпорация МСП, которая обеспечивает до 50% от обязательств по кредиту. Суммы кредитов до 100 млн, а сроки до 10 лет. Зонтичное поручительство предоставляется бесплатно и не требует обращения заемщика в Корпорацию МСП. Комиссию за поручительство платит банк, а максимальная процентная ставка по кредиту ограничена программой.

Ловите момент

Говорят, что люди с предпринимательской жилкой всегда оказываются в нужном месте и в нужное время. На самом деле это происходит неслучайно. Просто предприимчивые люди всегда держат руку на пульсе и стараются оказаться там, где есть выгода. Ведь если можно на чем-то сэкономить, зачем платить больше?

В банке Уралсиб сейчас действуют три акции, которые понравятся предприимчивым людям.

Акция «Безлимитные платежи» ориентирована на новых клиентов Банка — ИП и юрлиц, открывших в Банке Уралсиб до 30 июня 2023 года свой первый расчетный счет в рублях с подключением к онлайн-банку «Уралсиб Бизнес Онлайн». Эти клиенты бесплатно в течение 6 месяцев могут осуществлять любое количество платежей контрагентам через ДБО. Платежи через сервис «Цифровая зарплата» в рамках акции также будут бесплатными.

Лимиты на простые переводы физлицам (не в рамках Цифровой зарплаты) — для юрлиц составят до 200 тыс. руб/мес, для ИП до 400 тыс. руб/мес. (300 тыс. руб./мес себе на счет в пределах Банка, 100 тыс. руб./мес — иные переводы).

Новым клиентам банка, которые торгуют на маркетплейсах и имеют бизнес старше 3 месяцев подойдет акция «Селлеры». Она действует с 15.03.2023 по 30.09.2023 включительно и предусматривает специальные тарифы РКО в рублях в течение года с момента подключения к акции.

Преимущества:

— переводы со счетов ЮЛ на счета ФЛ до 500 тыс. руб/мес — 1% от суммы, для ИП (себе на счет в пределах банка) до 500 тыс. руб./мес — 0,5% от суммы.

— выдача наличных денежных средств по чеку/электронному чеку для ЮЛ и ИП до 500 тыс. руб./мес — 1,3% от суммы.

Для ИП и юрлиц, открывших в Банке Уралсиб свой первый расчетный счет в рамках пакетов «Оптимальный»/ «На высоте» / «ВЭД» и полностью оплативших авансовый период 6 или 12 месяцев действует акция «Выгодная весна»

— при авансовой оплате 6 месяцев скидка составляет 25% от ежемесячной стоимости пакета.

— при авансовой оплате 12 месяцев — 50% от ежемесячной стоимости пакета.

Акция проводится с 13.03.2023 по 31.05.2023 года.

Подробнее о продуктах, а так же об условиях акций и проектов узнавайте в отделениях банка Уралсиб и на сайте https://www.uralsib.ru.



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