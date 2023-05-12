В Вологде отчим получил 10 тысяч штрафа за избиение пасынка

12.05.2023 [Общество]

Вологжанина оштрафовали за избиение пасынка.

Происшествие случилось 13 мая 2023 года. 44-летний вологжанин, находясь дома, ударил своего пасынка подставкой от телефона по плечу. Мальчик испытал физическую боль и заплакал.

«Действия мужчины квалифицированы по ст. 6.1.1 КоАП РФ „Побои“. Правонарушитель вину признал. Мать несовершеннолетнего в суд не явилась. Из ее письменных показаний следует, что в тот день ее супруг вернулся домой в состоянии опьянения. Мужчине показалось, что ее сын 2014 года рождения обидел их совместного с супругом ребенка. После муж ударил потерпевшего подставкой от телефона», — пояснили в пресс-службе судов Вологодской области. 

Мировой судья Вологодской области по судебному участку № 13 признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 10000 рублей.

По данным уполномоченной по правам ребенка в Вологодской области в 2022 году в Вологодской области зарегистрированы 1124 преступления, совершённые в отношении детей. Из них 771 преступление, то есть 69%, совершили родители и остальные члены семей, в которых живут пострадавшие дети.

Большинство вышеуказанных преступлений относятся к категории «нарушения алиментных обязательств» (697 случаев, или 62% от общего количества). В прошлом году родители совершили 37% всех преступлений (44 случая), направленных против жизни и здоровья детей. Правда, в основном большинство из них произошли по неосторожности отца или матери: ребёнок выпал из окна, упал со снегохода и т.д.
 

Тэги: побои, дети

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