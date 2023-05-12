В Грязовецком районе в деревне сгорел дом с единственным местным жителем

В деревне Маркашево сгорел дом вместе с единственным жителем деревни.

«Вологодским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области проводится процессуальная проверка по факту смерти 57-летнего жителя д. Маркашево Грязовецкого округа, тело которого обнаружено 11 мая 2023 года при тушении пожара в его доме. Накануне днем в территориальный следственный отдел поступило сообщение о том, что спасателями при тушении пожара частного деревянного дома обнаружены останки хозяина помещения», — сообщили в следственном управлении СК РФ по Вологодской области.

В ходе первоначальных проверочных мероприятий было установлено, что погибший являлся единственным жителем деревни, при жизни злоупотреблял спиртным, курил. Следствием проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, будут установлены причина и очаг пожара. В настоящее время рассматривается версия о том, что причиной происшествия явилось неосторожное обращение с огнем при курении со стороны погибшего.