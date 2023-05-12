В Грязовецком районе в деревне сгорел дом с единственным местным жителем

12.05.2023 [Происшествия]

В деревне Маркашево сгорел дом вместе с единственным жителем деревни.

«Вологодским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области проводится процессуальная проверка по факту смерти 57-летнего жителя д. Маркашево Грязовецкого округа, тело которого обнаружено 11 мая 2023 года при тушении пожара в его доме. Накануне днем в территориальный следственный отдел поступило сообщение о том, что спасателями при тушении пожара частного деревянного дома обнаружены останки хозяина помещения», — сообщили в следственном управлении СК РФ по Вологодской области.  

В ходе первоначальных проверочных мероприятий было установлено, что погибший являлся единственным жителем деревни, при жизни злоупотреблял спиртным, курил. Следствием проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, будут установлены причина и очаг пожара. В настоящее время рассматривается версия о том, что причиной происшествия явилось неосторожное обращение с огнем при курении со стороны погибшего.

 

Тэги: пожар, жители, деревни

ТОП НЕДЕЛИ

Пригожин: ЧВК «Вагнер» уходит из Бахмута
Администрация города Вологды планирует продать долю в уставном капитале ООО «ВологдаФарм»
Под Череповцом на автобусной остановке мужчина убил женщину
График ограничения движения транспорта в Вологде 6 и 9 мая
Жителя Вологды подозревают в развращении 25 несовершеннолетних девочек из разных регионов России
Заставляли грызть мобильный телефон: сотрудника полиции, избившего устюжанина, отправили в СИЗО
На станции Шеломово в Вологодской области автомобиль выехал на пути и столкнулся с поездом
В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль писателя Захара Прилепина
Московские архитекторы приехали в Сокол
В Вологде двоих экс-полицейских осудили за коррупцию

Похожие новости

В Кирилловском районе осудили водителя фуры, ставшего виновником смертельного ДТП

20 августа 2022 года мужчина за рулем грузового автомобиля врезался в очередь из машин на мосту через Кишемский канал

1292
0

В Череповце балкон квартиры загорелся из-за окурка, выброшенного соседями

Один человек пострадал

1036
0

В Красавино пенсионерка пострадала при пожаре в собственной квартире

25 соседей женщины сами вышли на улицу до прибытия пожарных

858
0

В Вологодском округе сгорели три сарайки и строительный мусор

Общая площадь пожара составила 850 квадратных метров

967
0

В Вологде загорелся завод на улице Элеваторной

Сообщение о возгорании поступило в 10:42

3184
0

В поселке Дорожный под Вологдой горел цех деревообработки

Пожар локализовали на площади около 2000 квадратных метров

1401
0

В Сокольском округе пенсионер погиб при пожаре в деревянном доме

Предварительные причины происшествия — неосторожное обращение с огнем или неисправность электропроводки

677
0

В Вологодской области зафиксирован первый лесной пожар

Возгорание произошло по вине граждан

941
0

В Вытегорском районе пенсионер погиб при пожаре

Предварительная причина происшествия — неосторожное обращение с электроприбором со стороны погибшего

620
0

В Череповецком районе в пожаре погибло два человека

В ночь с 16 на 17 апреля в деревне Ладыгино Череповецкого района произошёл пожар

1105
0

В Усть-Кубинском районе из-за короткого замыкания загорелся деревянный дом

Двое жильцов смогли выбраться на улицу до прибытия пожарных

1258
0

Утром в Череповецком районе горел цех по переработке древесины

Пожар в посёлке Суда ликвидировали на площади 700 квадратных метров

1426
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Городской проектный центр, который займется подготовкой к 880-летию Вологды, возглавит депутат Елена Земчихина
В Вологде отчим получил 10 тысяч штрафа за избиение пасынка
Сотрудники ДПС Вологодского района доставили роженицу в роддом за несколько минут до рождения малыша
В Грязовецком районе в деревне сгорел дом с единственным местным жителем
Картины художника Васи Ложкина можно увидеть в Череповце
В Череповце мужчина упал в реку у Воскресенского собора, решив покрасоваться перед девушками
Череповчанина арестовали на пять суток за управление скутером без водительских прав
 
25.04.2023 [Общество]

На ниточке: в Усть-Кубинском районе подросток может лишиться наследства из-за компаньона его умершей матери

2492
0
11.05.2023 [БлогоVO]

Глобальное преобразование окружающей среды, которое стало следствием строительства водохранилищ и ГЭС, во многом изменило и природные условия

220
0
05.05.2023 [Обзор Прессы]

700 000 рублей выплатит администрация Сокола за гибель 8-летнего мальчика

900
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика