Картины художника Васи Ложкина можно увидеть в Череповце

Выставка картин художника Васи Ложкина «Живы будем – не помрем!» открылась в Художественном музее Череповца.

– Совсем скоро наши гости смогут побывать в волшебном мире, созданном одним художником, чьё творчество покорило просторы социальных сетей! – рассказывают сотрудники Череповецкого музейного объединения. – Наша однозначная рекомендация после увиденного — обязательно приходите посмотреть на картины Васи Ложкина своими глазами!

Вася Ложкин (настоящее имя — Алексей Куделин) – российский художник и дизайнер, музыкант, основатель музыкального коллектива «Эбонитовый колотун», лидер группы «Вася Ложкин и какие-то люди». Входит в общество «Колдовские художники». Темами его картин часто являются алкоголики, пенсионеры, зайцы и коты.

Выставка открывается 12 мая и будет работать до 2 июня в Художественном музее по адресу: Череповец, Советский проспект, 30А

Телефон для справок: 8 (8202) 49-33-07.

Возрастные ограничения: (16+).

