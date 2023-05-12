В Череповце мужчина упал в реку у Воскресенского собора, решив покрасоваться перед девушками

В Череповце спасатели вытащили из воды 41-летнего мужчину, который упал в реку у Воскресенского собора, сообщает официальный сайт города.

Инцидент произошёл 11 мая.

«Мужчина решил покрасоваться перед девушками и перелез через перила. Какое-то время он держался за них, но потом сорвался и упал. Люди попытались его вытащить, но там бетон, не за что зацепиться, поэтому вытащить не смогли. Вызвали спасателей», — рассказал cherinfo директор спасательной службы Дмитрий Санакоев.

Спасатели подобрались к потерпевшему на катере. Его привезли на спасательную станцию и напоили горячим чаем. Мужчина замёрз, но медицинская помощь ему не понадобилась.