Череповчанина арестовали на пять суток за управление скутером без водительских прав

В Череповце суд привлёк 30-летнего местного жителя к административной ответственности за управление транспортным средством без водительских прав.

Установлено, что полицейские остановили мужчину за рулём скутера на улице Краснодонцев вечером 2 мая 2022 года. Выяснилось, что ранее его лишили водительских прав. Кроме того он был пьян.

«Мужчина вину признал, пояснил, что скутер решил продать. На продажу сначала его вел, а затем решил на нем прокатился», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд назначил череповчанину наказание в виде административного ареста сроком на пять суток. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту пьяного вождения.