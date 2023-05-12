10 лет исполнилось первому в Вологодской области оркестру гитар «Guitarra canto»

12.05.2023 [Культура]

К каким только ухищрениям порой ни прибегают учителя музыкальных школ, чтобы обучение для ребенка было интересным. Один из таких лайфхаков – создание детского оркестра. Игра в ансамбле не только развивает слух ребенка и расширяет музыкальный кругозор, но также, благодаря состязательности, быстрее помогает ученику овладеть техническими навыками. 

В этом году свое десятилетие отмечает единственный в Вологодской области и городе оркестр гитар «Guitarra canto». Его создал Владимир Максимов, преподаватель Детской школы искусств №5. 

Владимир Максимов. Фото из архива оркестра

Сейчас гитара – очень популярный у детей музыкальный инструмент. Желающих стать гитаристами – очень много. Игра в оркестре помогает ребятам вместе, за компанию, осваивать этот непростой инструмент. 

– Проблемой оказалось то, что именно гитарных оркестров очень мало. И произведений, написанных специально для таких коллективов, фактически нет, – рассказала об особенностях работы педагог-организатор ДШИ №5 Маргарита Студентова. – В итоге Владимир Геннадьевич берет за основу партитуры произведений для камерного оркестра или вокальные произведения и делает переложения для своего оркестра. То есть, он каждый год, во время отпуска, садится за компьютер и пишет партии для каждого из своих учеников. Потом он это все соединяет, и с сентября они с ребятами начинают работать. Поэтому тот репертуар, который сложился у коллектива за 10 лет, это то, что Владимир Геннадьевич наработал за этот период.

Сейчас в репертуаре коллектива «Guitarra canto» есть множество различных произведений от испанской гитарной классики до современных популярных мелодий.

Фото из архива оркестра

В оркестре занимаются ребята с 4-го и по выпускной класс музыкальной школы. Каждый год состав оркестра немного меняется: вливаются два-три новых ученика вместо старших ребят, которые заканчивают музыкальную школу. 

– Начинают ребята робко, осторожно, но уже в конце первого года работы в коллективе раскрываются на глазах. Ребятам очень нравится в оркестре! – говорит Маргарита Студентова. – Здесь они получают навыки, которые не приобрести на уроках специальности. Самый главный навык – это чтение с листа. Это важно не только для гитариста. Те ученики, которые умеют читать с листа, быстрее ориентируются, быстрее понимают. А еще в оркестре ребята друг за друга горой. Бывает, кто-то не доучил, они сидят вместе в коридоре, вместе доучивают, помогают друг другу.

Есть выпускники коллектива, которые продолжили свое обучение. Так, например, Денис Корытовкин закончил Вологодский областной колледж искусств (ВОКИ) и играет в своей группе; Максим Красиков закончил ВОКИ и работает педагогом в детской музыкальной школе N4; Анастасия Поршнева закончила не только колледж, но и консерваторию в Нижнем Новгороде; Арина Кожанова сейчас учится в ВОКИ. Анастасия Попова в этом году готовится к поступлению в колледж искусств.

Фото из архива оркестра

Пять лет назад оркестр «Guitarra canto» впервые получил звание Образцового художественного коллектива. А в этом году он подтвердил это звание вновь.

Оркестр регулярно участвует в конкурсах юных исполнителей. Среди недавних поездок – второе место на Международном профессиональном гитарном конкурсе, который проходил в Нижнем Новгороде, и первое место в Международном конкурсе, который проходил в Ярославле.

– Часто оркестр выступает с солистами. Солировать может как кто-то из гитаристов, так и приглашенные вокалисты, скрипачи или виолончелисты, – говорит Маргарита Студентова. – У нас в оркестре есть бас-гитара для увеличения диапазона, и ударные для «краски». Администрация школы поддерживает оркестр: если нужен какой-то инструмент – его каждый раз приобретают. Недавно ребятам пошили новые концертные костюмы – жилетки с эмблемами оркестра.

Фото из архива оркестра

Сейчас юные оркестранты ждут результатов конкурса Областного Фестиваля детского и юношеского творчества «Любовь моя Вологодчина», итоги будут подведены 21 мая.

Отчетный концерт оркестра каждый год проходит в апреле в Доме Корбакова. В зале собираются не только родители и будущие оркестранты, но и все желающие. Предлагаем вам посмотреть запись юбилейного – десятого концерта и познакомиться с этим коллективом.

Тэги: оркестр, гитара, музыка, юбилей

ТОП НЕДЕЛИ

Пригожин: ЧВК «Вагнер» уходит из Бахмута
Администрация города Вологды планирует продать долю в уставном капитале ООО «ВологдаФарм»
Под Череповцом на автобусной остановке мужчина убил женщину
График ограничения движения транспорта в Вологде 6 и 9 мая
Жителя Вологды подозревают в развращении 25 несовершеннолетних девочек из разных регионов России
Заставляли грызть мобильный телефон: сотрудника полиции, избившего устюжанина, отправили в СИЗО
На станции Шеломово в Вологодской области автомобиль выехал на пути и столкнулся с поездом
В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль писателя Захара Прилепина
Московские архитекторы приехали в Сокол
В Вологде двоих экс-полицейских осудили за коррупцию

Похожие новости

NewsVo разыгрывает два билета на Гарри Поттера

Музыка из Гарри Поттера в исполнении оркестра! 19 февраля ДК ПЗ

1372
0

В Вологде прозвучит музыка из Гарри Поттера в исполнении оркестра

19 февраля ДК ПЗ

1331
0

Концерты оркестра духовых инструментов пройдут в Вологде по четвергам в июне и июле

Мероприятия пройдут в рамках летнего проекта «Музыкальные четверги в Кировском сквере»

1467
0

Госпремию Вологодской области в размере 550 тысяч рублей присудили Виктору Кочневу за гастрольный проект «Оркестр Победы»

В Вологодской области названы лауреаты государственных премий года в сфере культуры и искусства

1440
0

Вологодский оркестр духовых инструментов выступает в городах России с песнями военных лет

Проект «Оркестр Победы» реализует коллектив «Классик-модерн бэнд»

1830
0

Духовой оркестр будет играть по четвергам в Кировском сквере Вологды

Симфонические, народные и эстрадные произведения, оперетта и джаз будут звучать с 18 часов

3556
1

В Вологде и Череповце выступит оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева

Оба концерта состоятся 27 апреля, билеты на выступление музыкантов в Череповце - в кассах Дворца металлургов

2227
0

Рок-хиты в исполнении симфонического оркестра услышат вологжане

Шоу «RockestraLive»  состоится в Вологде 6 ноября

2040
0

В Череповце создадут детско-юношеский симфонический оркестр

Стать членом коллектива может как профессиональный музыкант, так и самоучка от 10 до 22 лет

1344
0

Вологодский оркестр исполнит на народных инструментах песни групп «Nirvana», «Metallica» и «ABBA»

Адаптация таких мелодий под народные инструменты – дело непростое, признается художественный руководитель оркестра "Перезвоны" Александр Султаншин

2729
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10 лет исполнилось первому в Вологодской области оркестру гитар «Guitarra canto»
Череповецкая «Северянка» гарантировала себе серебряные медали
Сергей Баранов прочтет открытую лекцию о повести Виктора Астафьева в Вологде 16 мая
В Вологде работник пункта выдачи товаров интернет-магазина украл ноутбук за 264 тысячи рублей
Новые экспонаты появились в парке динозавров под Вологдой
В Вологодской области у двух человек, укушенных клещами, подозревают боррелиоз
Концерт на бутылофоне состоится в новом музее старинных бутылок в Вологде 19 мая
 
25.04.2023 [Общество]

На ниточке: в Усть-Кубинском районе подросток может лишиться наследства из-за компаньона его умершей матери

2485
0
11.05.2023 [БлогоVO]

Глобальное преобразование окружающей среды, которое стало следствием строительства водохранилищ и ГЭС, во многом изменило и природные условия

172
0
05.05.2023 [Обзор Прессы]

700 000 рублей выплатит администрация Сокола за гибель 8-летнего мальчика

895
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика