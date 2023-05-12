10 лет исполнилось первому в Вологодской области оркестру гитар «Guitarra canto»

К каким только ухищрениям порой ни прибегают учителя музыкальных школ, чтобы обучение для ребенка было интересным. Один из таких лайфхаков – создание детского оркестра. Игра в ансамбле не только развивает слух ребенка и расширяет музыкальный кругозор, но также, благодаря состязательности, быстрее помогает ученику овладеть техническими навыками.

В этом году свое десятилетие отмечает единственный в Вологодской области и городе оркестр гитар «Guitarra canto». Его создал Владимир Максимов, преподаватель Детской школы искусств №5.

Владимир Максимов. Фото из архива оркестра

Сейчас гитара – очень популярный у детей музыкальный инструмент. Желающих стать гитаристами – очень много. Игра в оркестре помогает ребятам вместе, за компанию, осваивать этот непростой инструмент.

– Проблемой оказалось то, что именно гитарных оркестров очень мало. И произведений, написанных специально для таких коллективов, фактически нет, – рассказала об особенностях работы педагог-организатор ДШИ №5 Маргарита Студентова. – В итоге Владимир Геннадьевич берет за основу партитуры произведений для камерного оркестра или вокальные произведения и делает переложения для своего оркестра. То есть, он каждый год, во время отпуска, садится за компьютер и пишет партии для каждого из своих учеников. Потом он это все соединяет, и с сентября они с ребятами начинают работать. Поэтому тот репертуар, который сложился у коллектива за 10 лет, это то, что Владимир Геннадьевич наработал за этот период.

Сейчас в репертуаре коллектива «Guitarra canto» есть множество различных произведений от испанской гитарной классики до современных популярных мелодий.

Фото из архива оркестра

В оркестре занимаются ребята с 4-го и по выпускной класс музыкальной школы. Каждый год состав оркестра немного меняется: вливаются два-три новых ученика вместо старших ребят, которые заканчивают музыкальную школу.

– Начинают ребята робко, осторожно, но уже в конце первого года работы в коллективе раскрываются на глазах. Ребятам очень нравится в оркестре! – говорит Маргарита Студентова. – Здесь они получают навыки, которые не приобрести на уроках специальности. Самый главный навык – это чтение с листа. Это важно не только для гитариста. Те ученики, которые умеют читать с листа, быстрее ориентируются, быстрее понимают. А еще в оркестре ребята друг за друга горой. Бывает, кто-то не доучил, они сидят вместе в коридоре, вместе доучивают, помогают друг другу.

Есть выпускники коллектива, которые продолжили свое обучение. Так, например, Денис Корытовкин закончил Вологодский областной колледж искусств (ВОКИ) и играет в своей группе; Максим Красиков закончил ВОКИ и работает педагогом в детской музыкальной школе N4; Анастасия Поршнева закончила не только колледж, но и консерваторию в Нижнем Новгороде; Арина Кожанова сейчас учится в ВОКИ. Анастасия Попова в этом году готовится к поступлению в колледж искусств.

Фото из архива оркестра

Пять лет назад оркестр «Guitarra canto» впервые получил звание Образцового художественного коллектива. А в этом году он подтвердил это звание вновь.

Оркестр регулярно участвует в конкурсах юных исполнителей. Среди недавних поездок – второе место на Международном профессиональном гитарном конкурсе, который проходил в Нижнем Новгороде, и первое место в Международном конкурсе, который проходил в Ярославле.

– Часто оркестр выступает с солистами. Солировать может как кто-то из гитаристов, так и приглашенные вокалисты, скрипачи или виолончелисты, – говорит Маргарита Студентова. – У нас в оркестре есть бас-гитара для увеличения диапазона, и ударные для «краски». Администрация школы поддерживает оркестр: если нужен какой-то инструмент – его каждый раз приобретают. Недавно ребятам пошили новые концертные костюмы – жилетки с эмблемами оркестра.

Фото из архива оркестра

Сейчас юные оркестранты ждут результатов конкурса Областного Фестиваля детского и юношеского творчества «Любовь моя Вологодчина», итоги будут подведены 21 мая.

Отчетный концерт оркестра каждый год проходит в апреле в Доме Корбакова. В зале собираются не только родители и будущие оркестранты, но и все желающие. Предлагаем вам посмотреть запись юбилейного – десятого концерта и познакомиться с этим коллективом.