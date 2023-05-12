Череповецкая «Северянка» гарантировала себе серебряные медали волейбольной Высшей лиги «А».
В Череповце на этой неделе проходит второй тур финального этапа Высшей лиги «А», по итогам которого определится победитель и тройка призёров турнира. В город Металлургов приехали команды из Калининградской, Владимирской, Курской областей, Уфы и Анапы.
Волейболистки череповецкой «Северянки» провели уже три матча, в которых одержали две победы с одинаковым счётом 3:1, над «Уфимочкой-УГНТУ» и калининградским «Локомотивом 2». И проиграли на тай-брейке курскому «ЮЗГУ-Атом» 2:3 (18:25, 25:16, 25:21, 20:25, 11:15). Это поражение возможно будет стоит подопечным Романа Самбургского золотых медалей.
До конца чемпионата у всех команд осталось по два матча, которые пройдут в предстоящие выходные. «Северянка» сыграет с «Муромом» и «Динамо-Анапа». Лидирующий на данный момент «ЮЗГУ-Атом» встретится «Локомотивом 2» и тем же «Муромом». Череповчанки гарантировали себе серебряные медали, претендовать на что-то большее будет тяжело. Даже если «Северянка» оба матча выиграет, а «ЮЗГУ-Атом» проиграет, то курский клуб все равно будет впереди, по лучшему результату в личных встречах.
Череповецкая «Северянка» гарантировала себе серебряные медали
Череповецкая «Северянка» гарантировала себе серебряные медали волейбольной Высшей лиги «А».
Похожие новости
«Северянка» с переменным успехом провела два последних матча первого тура финального этапа волейбольном Высшей лиги «А»
«Северянка» сейчас занимает вторую строчку в турнирной таблице Высшей лиги «А», уступая 3 очка курскому «ЮЗГУ-Атом»
«Северянка 2» завоевала серебряные медали чемпионата России по волейболу
Второй тур финального этапа турнира прошел в Южно-Сахалинске с 25 по 30 апреля
2 победы и 1 поражение в активе «Северянки» после трех игровых дней
Матч проходит в Курске с 25 по 30 апреля
Волейболистки «Северянки» одержали победу на предварительном этапе Высшей лиги «А»
«Северянка» набрала 89 очков в 36 матчах, заняв первое место на Предварительном этапе
«Северянка» возглавила турнирную таблицу Чемпионата России по волейболу
В заключительном туре предварительного этапа «Северянка» сыграет против «Анапы»
Вологжанка стала победителем Кубка России по волейболу среди ветеранов
Марина Гальперина — Тренер СШОР «Витязь» — выступала за сборную Липецка
Череповецкие волейболистки стали серебряными призерами первенства России среди девушек до 18 лет
Соревнования прошли под Анапой в поселке Витязево с 15 по 25 февраля
Четыре победы из четырех одержали волейболистки «Северянки»
Игры прошли в Череповце со 2 по 5 февраля
Доигровщик саратовского «Протона» пополнила состав волейбольного клуба «Северянка»
24-летняя волейболистка Владислава Коржова является чемпионкой Высшей лиги "А" 2020 года в составе ВК «Липецк»
Вологодские спортсменки одержали победу на первенстве СЗФО по волейболу
Область представляла команда из Череповца
Одна победа и три поражения, таков результат волейболисток череповецкой «Северянки» в 6-м туре Высшей лиги "А"
Матчи прошли в Калининграде с 12 по 15 января
«Вологда-Чеваката» в субботу одержала двенадцатую победу в женской баскетбольной Суперлиге
Вологжанки на выезде встречались с московским МБА-2