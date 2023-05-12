Череповецкая «Северянка» гарантировала себе серебряные медали

12.05.2023 [Спорт]

Череповецкая «Северянка» гарантировала себе серебряные медали волейбольной Высшей лиги «А».

В Череповце на этой неделе проходит второй тур финального этапа Высшей лиги «А», по итогам которого определится победитель и тройка призёров турнира. В город Металлургов приехали команды из Калининградской, Владимирской, Курской областей, Уфы и Анапы.

Волейболистки череповецкой «Северянки» провели уже три матча, в которых одержали две победы с одинаковым счётом 3:1, над «Уфимочкой-УГНТУ» и калининградским «Локомотивом 2». И проиграли на тай-брейке курскому «ЮЗГУ-Атом» 2:3 (18:25, 25:16, 25:21, 20:25, 11:15). Это поражение возможно будет стоит подопечным Романа Самбургского золотых медалей.

До конца чемпионата у всех команд осталось по два матча, которые пройдут в предстоящие выходные. «Северянка» сыграет с «Муромом» и «Динамо-Анапа». Лидирующий на данный момент «ЮЗГУ-Атом» встретится «Локомотивом 2» и тем же «Муромом». Череповчанки гарантировали себе серебряные медали, претендовать на что-то большее будет тяжело. Даже если «Северянка» оба матча выиграет, а «ЮЗГУ-Атом» проиграет, то курский клуб все равно будет впереди, по лучшему результату в личных встречах.

Тэги: волейбол

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