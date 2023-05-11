В Вологде работник пункта выдачи товаров интернет-магазина украл ноутбук за 264 тысячи рублей

В Вологде суд вынес приговор 20-летнему местному жителю, признанному виновным в краже.

Установлено, что подсудимый работал администратором в пункте выдачи товаров интернет-магазина. Днём 6 сентября 2022 года он заказал ноутбук стоимостью 264 620 рублей и сам получил заказ.

«Мужчина на пункте выдачи в помещении осмотра товара вскрыл коробку и под камерой осмотрел ноутбук, после не положил его обратно в коробку, а убрал на пол под кресло. Через некоторое время он переложил ноутбук с пола в отверстие около батареи и ушел из пункта выдачи товаров», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Позже ночью он вернулся и забрал ноутбук. Вологжанин признал вину. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. С него также взыскали 264 620 рублей возмещения материального вреда в пользу продавца.