Новые экспонаты появились в парке динозавров под Вологдой.

Среди новинок – восьмиметровый мохнатый тарбозавр, скелет трицератопса, гнездо тираннозавра и сцена схватки тираннозавра с трицератопсом.

– Новые объекты произведены на специализированной фабрике в Китае и являются точными копиями доисторических существ. Посетители даже смогут стать свидетелями зарождения жизни через интерактивное гнездо тираннозавра, которое продемонстрирует движение внутри яйца, – сообщает Туристско-информационный центр Вологодской области.

Парк динозавров работает в деревне Стризнево в Вологодском районе с 2017 года.

