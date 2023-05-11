Новые экспонаты появились в парке динозавров под Вологдой

11.05.2023 [Культура]

Новые экспонаты появились в парке динозавров под Вологдой.

Среди новинок – восьмиметровый мохнатый тарбозавр, скелет трицератопса, гнездо тираннозавра и сцена схватки тираннозавра с трицератопсом.

– Новые объекты произведены на специализированной фабрике в Китае и являются точными копиями доисторических существ. Посетители даже смогут стать свидетелями зарождения жизни через интерактивное гнездо тираннозавра, которое продемонстрирует движение внутри яйца, – сообщает Туристско-информационный центр Вологодской области.

Парк динозавров работает в деревне Стризнево в Вологодском районе с 2017 года.
 

Тэги: динозавр, экспонаты

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