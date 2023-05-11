В Вологодской области у двух человек, укушенных клещами, подозревают боррелиоз

11.05.2023 [Общество]

В Вологодской области у двух укушенных клещами пациентов подозревают боррелиоз, сообщает ИА «Вологдарегион» со ссылкой на областное управление Роспотребнадзора.

«В специальные лаборатории отправлено 500 клещей, из них 1% оказался с энцефалитом, а 40% — боррелиозом. Пока в области нет случаев заражения человека энцефалитом, а вот боррелиоз подозревают у двух человек. Сейчас они проходят обследования», — рассказали агентству в ведомстве.

Всего с начала сезона от укусов клещей пострадали 1736 вологжан, из которых 421 — дети. В 2023 году пострадавших регистрируется больше, чем в 2022, что объясняется ранним пробуждением клещей.

Тэги: клещи, боррелиоз

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