Мужчина вымогал деньги у жительницы Череповца, угрожая разместить ее интимные фото в соцсети

11.05.2023 [Происшествия]

В Череповце суд вынес приговор 24-летнему жителю Республики Адыгея, признанному виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации, вымогательстве и покушении на кражу с банковского счёта.

Установлено, что в августе 2021 года подсудимый получил доступ к аккаунту жительницы Череповца в социальной сети и скопировал её фотографии интимного характера, контакты и личную переписку. После он попытался украсть 3000 рублей с банковского счёта, привязанного к странице потерпевшей в соцсети, но не смог, так как для завершения операции ему требовался код подтверждения, доступа к которому у него не было.

«Потерпев неудачу, мужчина потребовал от девушки перевода ему денежных средств в размере 6000 рублей, угрожая, что осуществит рассылку в социальной сети ее друзьям и знакомым фотоматериалов интимного характера и переписку интимного содержания. Поскольку у девушки не было необходимой суммы, она стала просто тянуть время. Деньги череповчанка преступнику так и не перевела, зато обратилась в правоохранительные органы», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимый признал вину и до суда выплатил потерпевшей 10 тысяч рублей компенсации морального вреда. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 150 тысяч рублей.

Тэги: вымогательство, покушение, кража, соцсети, суд, приговор

ТОП НЕДЕЛИ

Пригожин: ЧВК «Вагнер» уходит из Бахмута
Администрация города Вологды планирует продать долю в уставном капитале ООО «ВологдаФарм»
График ограничения движения транспорта в Вологде 6 и 9 мая
Уроженец Сямженского района генерал-полковник Михаил Мизинцев занял должность заместителя командира ЧВК «Вагнер»
Под Череповцом на автобусной остановке мужчина убил женщину
Жителя Вологды подозревают в развращении 25 несовершеннолетних девочек из разных регионов России
Заставляли грызть мобильный телефон: сотрудника полиции, избившего устюжанина, отправили в СИЗО
На станции Шеломово в Вологодской области автомобиль выехал на пути и столкнулся с поездом
Московские архитекторы приехали в Сокол
В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль писателя Захара Прилепина

Похожие новости

Четверо жителей Карелии подозреваются в похищениях и вымогательствах в Вологодской области

Возбуждены уголовные дела

879
0

Вологодские следователи устанавливают граждан, которые пострадали от вымогательства

По данным следствия, в 2023 году двое вологжан, 26 и 19 лет, совершили на территории Вологды вымогательство денежных средства

1534
0

В Череповце пять человек, в том числе девушка-подросток, отобрали у мужчины квартиру

В зависимости от роли каждого, их также признали виновными в грабежах, кражах, незаконном лишении свободы и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления

1969
0

ТАСС: Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве

Журналистка покинула Россию

1215
0

В Вытегре вынесен приговор в отношении банды вымогателей

Трое мужчин требовали деньги с жителей Вытегорского района за покровительство

2641
0

Двоих жителей Чагодощенского района будут судить за похищение человека и вымогательство

Одного из них также обвиняют в экономических преступлениях

1497
0

Троих жителей Вытегры будут судить за вымогательство

Одним из пострадавших от их действий стал сын местного предпринимателя

1525
0

Житель Москвы вымогал деньги у несовершеннолетней череповчанки, получив ее интимные фото

Сумма ущерба составила более 130 тысяч рублей

1480
0

В Вологодской области трое руководителей лесозаготовительных организаций вымогали деньги у участников лесных аукционов

Участники преступной группы задержаны

3801
0

15-летний сокольчанин, обвиняемый в грабеже, вымогал деньги у другого школьника

Угрожая насилием, он требовал у потерпевшего 1500 рублей

1405
0

В Вологодской области осудили трёх членов банды, похитившей бизнесмена

Они получили от 9 до 15 лет лишения свободы

2951
0

Череповчанин отправится в колонию на 3,5 года за вымогательство денег у распространявшего наркотики подростка

Кроме денег, он вымогал у потерпевшего запрещённые вещества

1158
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Мужчина вымогал деньги у жительницы Череповца, угрожая разместить ее интимные фото в соцсети
Одноразовая одежда, заключение психиатра и ледокол: необычные вещи для развития мобильной связи билайн
В ходе СВО погиб житель Великоустюгского округа
60% россиян не готовы жить на даче без интернета
Каждый пятый житель Санкт-Петербурга продолжает копить деньги в валюте
В Тотемском районе глава поселения оплатил из бюджета ремонт моста, который не был сделан
В Череповвецком районе предприниматель вместо зеленой зоны хотел сделать парковку, но его остановил суд
 
25.04.2023 [Общество]

На ниточке: в Усть-Кубинском районе подросток может лишиться наследства из-за компаньона его умершей матери

2431
0
10.05.2023 [БлогоVO]

Местный водопад, бывает только поздней весной

233
0
05.05.2023 [Обзор Прессы]

700 000 рублей выплатит администрация Сокола за гибель 8-летнего мальчика

839
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика