Мужчина вымогал деньги у жительницы Череповца, угрожая разместить ее интимные фото в соцсети

В Череповце суд вынес приговор 24-летнему жителю Республики Адыгея, признанному виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации, вымогательстве и покушении на кражу с банковского счёта.

Установлено, что в августе 2021 года подсудимый получил доступ к аккаунту жительницы Череповца в социальной сети и скопировал её фотографии интимного характера, контакты и личную переписку. После он попытался украсть 3000 рублей с банковского счёта, привязанного к странице потерпевшей в соцсети, но не смог, так как для завершения операции ему требовался код подтверждения, доступа к которому у него не было.

«Потерпев неудачу, мужчина потребовал от девушки перевода ему денежных средств в размере 6000 рублей, угрожая, что осуществит рассылку в социальной сети ее друзьям и знакомым фотоматериалов интимного характера и переписку интимного содержания. Поскольку у девушки не было необходимой суммы, она стала просто тянуть время. Деньги череповчанка преступнику так и не перевела, зато обратилась в правоохранительные органы», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимый признал вину и до суда выплатил потерпевшей 10 тысяч рублей компенсации морального вреда. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 150 тысяч рублей.