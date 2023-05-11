Каждый пятый житель Санкт-Петербурга продолжает копить деньги в валюте

Доля вкладчиков, продолжающих увеличивать сбережения в валюте, в Санкт-Петербурге составляет 20%, тогда как в целом по стране — лишь 9%, и даже в Москве — 12%. Таковы результаты масштабного исследования*, которое банк «Открытие» провел в начале мая.

При этом, еще 13% жителей Санкт-Петербурга заявили, что не открывают новых вкладов, но продолжают сохранять уже накопленные валютные сбережения. И только 36% горожан заявили, что копят деньги исключительно в рублях — тогда как, в среднем по России, доля выбравших аналогичный ответ составляет 43%, а в Поволжье и на Урале и вовсе составляет 47% и 45% соответственно.

На уточняющий вопрос про сбережения в евро и долларах США 13% опрошенных жителей Северной столицы заявили, что продолжают пополнять накопления именно в этих валютах. Еще 28% респондентов заявили, что располагают сбережениями в евро и долларах, накопленных до 2022 года. В целом по стране, аналогичные ответы дали лишь 9% и 12% респондентов соответственно. Не было и нет сбережений в евро и долларах у 39% петербуржцев — в среднем по России этот показатель составляет 56%.

Еще 20% петербуржцев ответили, что располагали такими сбережениями в прошлом, но уже их истратили. Аналогичный вариант ответа выбрали 29% москвичей и 23% россиян.

Примечательно также, что китайскому юаню петербуржцы пока доверяют ровно так же, как и остальные жители страны. 27% жителей Санкт-Петербурга уже сейчас готовы открыть вклад в китайских юанях, в целом по стране на такой финансовый шаг согласны пойти 26% россиян. Еще 7% петербуржцев (ровно столько же, сколько и в среднем в РФ) рассматривают вариант вклада, номинированного в дирхамах ОАЭ.

*Опрос проведен 28 апреля-4 мая среди 1000 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет по репрезентативной выборке в городах с населением свыше 100 тысяч человек.