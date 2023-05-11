В Тотемском районе глава поселения оплатил из бюджета ремонт моста, который не был сделан

11.05.2023 [Общество]

В тотемском районе возбуждено уголовное дело в отношении одного из бывших глав поселения.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что он превысил должностные полномочия.

«Установлено, что бывший глава одного из сельских поселений Тотемского района в апреле 2021 года заключил договор подряда с индивидуальным предпринимателем на ремонт пешеходного моста через реку Толшма в селе Никольское Тотемского района. В последующем, зная, что подрядчик свои договорные обязательства по ремонту моста не выполнил, бывший руководитель органа местного самоуправления, превысив свои должностные полномочия, подписал содержащие недостоверные сведения акт о приемке выполненных работ, справку об их стоимости и затратах. На основании указанных документов подрядчику из муниципального бюджета оплачена стоимость договора на сумму более 315 тыс. рублей», — сообщают в прокуратуре Вологодской области.

Ремонт моста так и не был выполнен.Прокуратура района направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).

Расследование уголовного дела и проведение ремонтных работ пешеходного моста находятся на контроле прокуратуры Тотемского района.

 

Тэги: бюджет, траты, мосты, ремонт

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