В Череповвецком районе предприниматель вместо зеленой зоны хотел сделать парковку, но его остановил суд

В поселке Тоншалово Череповецкого района предприниматель хотел сделать парковку на участке, который предназначен для благоустройства.

В июне 2022 года администрация Череповецкого муниципального района в результате выездного обследования выявила, что ООО «Торговый дом ЧФМК» использует предоставленный ему в поселке Тоншалово для целей благоустройства территории земельный участок не по назначению. Вместо зелени там расположились навесы, теплицы, домики для колодцев и так далее.

Обществу было выдано предостережение о необходимости использовать земельный участок либо по целевому назначению, либо привести вид разрешенного использования в соответствии с фактическим.

Общество оспорило предостережение в арбитражный суд, полагая, что нарушений порядка использования земельного участка не допустило, а администрация не имела права проведения такой проверки.

«Арбитражный суд подтвердил правоту администрации, так как собственники земельных участков не вправе по своему усмотрению менять вид разрешенного использования участка, установленный градостроительными регламентами, назначение принадлежащего обществу земельного участка предполагает размещение на нем различных элементов благоустройства и озеленения, в то время общество использует его для демонстрации изделий, предназначенных для продажи, установленный в спорный период мораторий на проведение плановых проверок не распространяется на такой способ муниципального контроля как выездное обследование территории без взаимодействия с обществом, которое администрация имела право провести в качестве реагирования на поступившую жалобу», — пояснили в 14 арбитражном апелляционном суде.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд решение суда первой инстанции оставил без изменения.