В Череповвецком районе предприниматель вместо зеленой зоны хотел сделать парковку, но его остановил суд

11.05.2023 [Общество]

В поселке Тоншалово Череповецкого района предприниматель хотел сделать парковку на участке, который предназначен для благоустройства. 

В июне 2022 года администрация Череповецкого муниципального района в результате выездного обследования выявила, что ООО «Торговый дом ЧФМК» использует предоставленный ему в поселке Тоншалово для целей благоустройства территории земельный участок не по назначению. Вместо зелени там расположились навесы, теплицы, домики для колодцев и так далее. 

Обществу было выдано предостережение о необходимости использовать земельный участок либо по целевому назначению, либо привести вид разрешенного использования в соответствии с фактическим.

Общество оспорило предостережение в арбитражный суд, полагая, что нарушений порядка использования земельного участка не допустило, а администрация не имела права проведения такой проверки.

«Арбитражный суд подтвердил правоту администрации, так как собственники земельных участков не вправе по своему усмотрению менять вид разрешенного использования участка, установленный градостроительными регламентами, назначение принадлежащего обществу земельного участка предполагает размещение на нем различных элементов благоустройства и озеленения, в то время общество использует его для демонстрации изделий, предназначенных для продажи, установленный в спорный период мораторий на проведение плановых проверок не распространяется на такой способ муниципального контроля как выездное обследование территории без взаимодействия с обществом, которое администрация имела право провести в качестве реагирования на поступившую жалобу», — пояснили в 14 арбитражном апелляционном суде. 

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд решение суда первой инстанции оставил без изменения.

Тэги: парковки, земля, благоустройство

ТОП НЕДЕЛИ

Пригожин: ЧВК «Вагнер» уходит из Бахмута
Администрация города Вологды планирует продать долю в уставном капитале ООО «ВологдаФарм»
График ограничения движения транспорта в Вологде 6 и 9 мая
Уроженец Сямженского района генерал-полковник Михаил Мизинцев занял должность заместителя командира ЧВК «Вагнер»
Под Череповцом на автобусной остановке мужчина убил женщину
Жителя Вологды подозревают в развращении 25 несовершеннолетних девочек из разных регионов России
Заставляли грызть мобильный телефон: сотрудника полиции, избившего устюжанина, отправили в СИЗО
На станции Шеломово в Вологодской области автомобиль выехал на пути и столкнулся с поездом
Московские архитекторы приехали в Сокол
В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль писателя Захара Прилепина

Похожие новости

График уборки снега с парковок в Вологде

Всего с начала 2023 года с городских территорий вывезено более 18 тысяч кубометров снега

1561
0

Парковку на части улицы Марии Ульяновой отменят в Вологде к 31 августа

Решение было принято на проектном комитете по снижению аварийности на улично-дорожной сети города

1720
0

В Вологде запретили еще одну парковку в центре города

Ограничения действуют на участке от пересечения с улицей Предтеченской до улицы Ленина

1843
0

На месте вырубленных деревьев на улице Челюскинцев в Вологде появится парковка

Здесь смогут парковаться пациенты больницы РЖД. Новые деревья обещают высадить по периметру парковки

2258
0

У тропы здоровья в Череповце оборудуют парковку на 70 автомобилей

Изначально там планировали разместить 150 машин

1264
0

В Череповце появятся муниципальные парковки, которые будут бесплатными днем и платными по ночам

Об этом заявил мэр города Вадим Германов

1493
0

Суд признал незаконным требование мэрии о демонтаже парковки в одном из дворов Череповца

Предписания были внесены в адрес УК, которая взяла дом на обслуживание уже после того, как парковочные места были обустроены

1518
0

В Вологде эвакуируют мешающие уборке снега машины

На 11 улицах города установлены знаки, запрещающие остановку и стоянку авто в определенные дни и часы

2446
1

В Череповце присудили ущерб за повреждение льдом машины, припаркованной с нарушениями

Когда выяснилось, что машина была припаркована не по правилам, сумму ущерба просто снизили.

1402
1

На 12 улицах Вологды установят знаки, ограничивающие парковку авто

В городской администрации говорят, что это необходимо для качественной уборки улично-дорожной сети

3628
1

В Череповце на архитектурном совете отменили строительство парковки в центре города

Архитектурный совет выступил против строительства парковки у Красноармейской площади, власти это решение поддержали

1139
0

Жильцы дома на Добролюбова в Вологде заняли общегородской тротуар парковкой

Вологжане, которые ходят возле дома на Добролюбова, 16, предполагают, что там живут "непростые" жители, у которых есть знакомые в администрации и прокуратуре - на парковке часто стоят дорогие иномарки.

4706
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Мужчина вымогал деньги у жительницы Череповца, угрожая разместить ее интимные фото в соцсети
Одноразовая одежда, заключение психиатра и ледокол: необычные вещи для развития мобильной связи билайн
В ходе СВО погиб житель Великоустюгского округа
60% россиян не готовы жить на даче без интернета
Каждый пятый житель Санкт-Петербурга продолжает копить деньги в валюте
В Тотемском районе глава поселения оплатил из бюджета ремонт моста, который не был сделан
В Череповвецком районе предприниматель вместо зеленой зоны хотел сделать парковку, но его остановил суд
 
25.04.2023 [Общество]

На ниточке: в Усть-Кубинском районе подросток может лишиться наследства из-за компаньона его умершей матери

2431
0
10.05.2023 [БлогоVO]

Местный водопад, бывает только поздней весной

233
0
05.05.2023 [Обзор Прессы]

700 000 рублей выплатит администрация Сокола за гибель 8-летнего мальчика

839
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика