Шесть акций по сбору вторсырья пройдут в Вологде в мае 2023 года

11.05.2023 [Общество]

Шесть акций по сбору вторсырья пройдут в Вологде в мае 2023 года.

11 мая, четверг, с 18:30 до 19:30 – площадь Чайковского (фестиваль «ЭкоПарк»)

16 мая, вторник, с 18:30 до 19:30 – перекресток улиц Первомайская и Козленская (за церковью)

18 мая, четверг, с 18:30 до 19:30 – Лоста, ул.Пионерская, 28 (фестиваль «Экопарк»)

23 мая, вторник, с 18:30 до 19:30 – Ленинградская, 144

25 мая, четверг, с 18:30 до 19:30 – Новгородская, 23 (у почты)

30 мая, вторник, с 18:30 до 19:30 – Карла Маркса, 105 («АртРыба» и ТЦ «Апельсин»)

Напоминаем: в рамках фестивалей «ЭкоПарк» можно сдавать вторсырье по списку общества защиты животных «Велес» и сообщества «ЭкоБессрочка». В остальных случаях – только перечень «Велеса».

 

Перечень вторсырья «Велеса»

 

Стекло: бутылки питьевые целые и битые любой емкости и цвета, бутылочки из-под лекарственных средств, банки целые и битые любой емкости и цвета, оконное стекло целое и битое, плафоны от светильников, стеклянная посуда.

Можно не удалять этикетки, дозаторы, ободки. Просьба не приносить: стеклопакеты, лампы и лампочки, изделия из фарфора и керамики (посуда, сувениры и т.д.), градусники, зеркала, термометры.

 

Металл: алюминиевые банки из-под пива и напитков, алюминиевые и жестяные банки из-под корма для животных, алюминиевая посуда (кастрюли, миски, кружки, сковородки и т.д.), алюминиевые столовые приборы (ложки, вилки), жестяные консервные банки, крышки металлические (под закатку и винтовые), пустые аэрозольные баллончики из-под освежителей воздуха, косметических и гигиенических средств, антистатиков и т.д., фольга алюминиевая, NEW – зажимы из-под хлеба.

 

Бытовая, оргтехника и ее части: крупная и мелкая бытовая техника и ее части в любом состоянии (телевизоры, холодильники, стиральные машины, микроволновки, газовые плиты, электроприборы, электро- и водосчетчики и т.д.), оргтехника и ее части в любом состоянии (компьютеры, ноутбуки, сканеры, ксероксы и т.д.), сотовые телефоны в любом состоянии.

 

Линолеум: любого цвета, размера, толщины, кроме советского с ворсом на изнанке.

 

ТетраПак, ПюрПак, ЭлоПак: пакеты из-под молочных продуктов, пакеты из-под напитков и соков. Ополоснуть, смять.

 

Разнопласт: пластмассовые игрушки и их лом, пластиковая мебель и ее лом, пластмассовые цветочные и детские горшки, отходы пластиковых плинтусов и панелей, плечики для одежды, зубные щетки, бампера от автомашин, ящики пластмассовые из-под овощей и фруктов, пластмассовые ведра, тазы, лейки, ванночки, решетки и их лом, баночки пластмассовые из-под косметических средств, СД-диски, кассеты для видеомагнитофонов и магнитофонов без ленты.

 

Пластик твердый с маркировкой PET1, который делим на 2 вида: бутылочный (пластиковые бутылки из-под воды и напитков; флаконы из-под бытовой химии) и небутылочный (контейнера под пищевые продукты с маркировкой РЕТ1, упаковки из-под тортов, пластиковые одноразовые стаканчики с маркировкой РЕТ1, контейнеры из-под яиц с маркировкой РЕТ1). Крышечки снять, ополоснуть, смять.

 

Пластик 2/HDPE твердый: флаконы из-под бытовой химии, канистры, флаконы из-под лекарственных препаратов, бутылки из-под питьевых йогуртов. В чистом виде.

 

Крышечки, крышки: все виды пластиковых крышек любого размера и цвета от бутылок и флаконов.

 

Пластик 5РР: пластиковые стаканчики для пищевых продуктов (сметана, йогурт и т.д.), пластиковые ведерки для пищевых продуктов, контейнеры для пищевых продуктов (фарш, котлеты и т.д.), пластиковые крышки от стаканчиков и ведерок с маркировкой 5РР.

 

6/ps, который делим на 3 вида: прозрачный, цветной и вспененный: прозрачные контейнеры от пищевых продуктов, цветные, непрозрачные контейнеры из-под пищевых продуктов, в том числе из-под йогуртов, лотки и подложки от полуфабрикатов и пищевых продуктов, контейнеры из-под яиц.

 

Пенопласт - разломать на мелкие кусочки.

 

Поролон: любого цвета и размера, губки для мытья посуды без абразивного слоя.

 

Подушки пуховые, перины пуховые.

 

Пакеты «майки»: пакеты - майки «Пятерочка», «Магнит», «Макси» и т.д., пакеты - майки черные, белые, цветные (с рисунком и без).

 

Пакетики прозрачные (шуршащие): пакетики прозрачные, применяемые в магазинах и супермаркетах для упаковки овощей и фруктов.

 

Пакетики прозрачно-зеленые (шуршащие): пакетики прозрачно - зеленые, применяемые в магазинах и супермаркетах для упаковки овощей и фруктов.

 

Пакеты «хрустящие»: пакеты из-под хлеба, круп, пакеты из-под сахара, пакеты из-под макаронных изделий, пакеты из-под кондитерских изделий (конфеты, пряники, баранки, сушки и т.д.). Просьба не приносить: пакетики из-под чипсов, семечек и т.д., пакеты из-под пельменей, пакеты из-под хлеба 5РР, пакеты с фольгированным слоем.

 

Пленка парниковая, стрейч-пленка (ПНД, ПЭВД, ПВД, LDPE): пленка полиэтиленовая (ПВД, ПЭВД, ПНД), стрейч - пленка, пакеты и пленка LDPE 4 (например: пакеты от OZON), пакеты подарочные (не фольгированные), пленка пупырчатая.

 

Макулатура и офисная бумага: книги, газеты, журналы, тетради, рекламные листовки и проспекты, тонкий картон (пачки из-под каш, чая и т.д), тонкая картонная упаковка из-под косметических средств, зубной пасты, лекарственных препаратов, календари и другая печатная глянцевая продукция, офисная белая бумага (черновики, архивы). Обязательно сложить максимально компактно и удалить все небумажные элементы - скрепки, пружинки, пластиковые окошки, проверить на ламинацию).

 

Картонные решетки из-под яиц, втулки картонные клееные, гильзы от бумажных полотенец, линолеума.

 

Гофрокартон: картонные коробки из гофрокартона в сложенном виде, листы из гофрокартона целые и резаные.

 

Поликарбонат в чистом виде.

 

Счетчики для воды.

 

Не принимают: пластик с маркировкой 3, 7, керамику, блистеры от таблеток, пакеты и упаковку с блестящим слоем, фольгированную макулатуру и резину

 

Перечень вторсырья «Экобессрочки»

  • отработанные батарейки аккумуляторы,
  • блистеры от таблеток,
  • просроченные таблетки (приносить отдельно от блистеров)
  • металлические банки, крышки, отработанные водосчётчики и пр. металлические предметы
  • электронные сигареты
  • старое хлопковое постельное бельё
  • ломаные зонтики
  • зубные щетки
  • пробковые пробки от бутылок вина
  • зажимы из-под хлебных пакетов
  • бижутерию
  • искусственные ели (строго в разобранном и сложенном виде)
  • диски CD/DVD
  • пластиковые коробки из-под CD/DVD дисков и кассет
  • тюбики, дойпаки и паучи (берем только разрезанные, помытые и сухие, можно с крышкой)
  • пластиковые яйца из-под Киндер-сюрпризов (только желтого и оранжевого цвета)
  • рентгеновские снимки
  • контейнеры для линз (нужно предварительно удалить фольгированную пленку)
  • одноразовые бритвенные станки
  • дозаторы (нужно вынуть трубочку, ее не принимаем)
  • Крышечки от Фруто-НяНи

Новые виды принимаемого вторсырья:

  • Пластиковые бутылочные пробки.
  • Комбинированные (пластик/пробка) бутылочные пробки.
  • Сломанные светодиодные проекторы.

Временно приостановлен приём:

  • кассовых чеков
  • фломастеров и ручек
     

Сырье принимается только в чистом и сухом виде (особенно это касается тюбиков, дой-паков и паучей).

Тэги: вторсырье, Экология, благотворительность

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