Вологодское «Динамо» сыграло в ничью с ФК «Ленинградец»

11.05.2023 [Спорт]

Вологодское «Динамо» сыграло в ничью с лидером турнирной таблицы Второй лиги, группы 2А

Матч против ФК «Ленинградец» должен был пройти накануне в Вологде. Но стадион «Динамо» областной столицы не был готов к первому кругу весенней части сезона 2022/23, не готов он и ко втором кругу. Игру по обоюдному согласию перенесли в Санкт-Петербург, на стадион «Петровский», где команды уже встречались 8 апреля, и тот матч завершился со счётом 3:0 в пользу команды из Лен. области.

Накануне забитых голов зрители не увидели, и команды разошлись миром — 0:0. «Динамовцы» зарабатывают одно очко, в номинальном для себя «домашнем» матче, против лидера турнирной таблицы и с 16-ю баллам располагаются на 10 строчке турнирной таблицы.

«Ну, в целом понятно, взять одно очко в матче против лидера нашего первенства, который достаточно уверенно проводит весеннюю часть, положительный результат для нас. И в целом, мы попытались сегодня максимально минимизировать ошибки которые мы допускали в предыдущих матчах, которые приводили к забитым мячам в наши ворота. В принципе футболисты с этим справились, сегодня во главу угла ставили надежную игру. И, в принципе, хочу поблагодарить футболистов за самоотдачу, понимали что будет тяжело, и у нас минус день был относительно соперника на восстановление, плюс у нас две выездные игры, назовем это так. Хотя мы сегодня номинально домашний матч играли, спасибо большое футбольному клубу „Ленинградец“ за предоставленную возможность…», — сказал на послематчевой пресс-конференции старший тренер вологжан Рудольф Чесалов.

В следующем матче «динамовцы», 15 мая, встретятся с «Луки-Энергия». Игра вновь будет перенесена из-за замены футбольного поля стадиона «Динамо» на искусственное покрытие, из областной столицы, в Великие Луки.

Тэги: Футбол, «Динамо»

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