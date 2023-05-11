Под Череповцом на автобусной остановке мужчина убил женщину

Под Череповцом на дачах 8 причала убили молодую женщину. Трагедия произошла вчера около полудня. Сообщает ГородЧе.



Мужчина у автобусной остановки возле 19 линии нанёс несколько ножевых ранений женщине, затем стал резать себя. Пострадавшая скончалась на месте.



Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. По словам очевидцев, женщину убил её муж. Он госпитализирован.