В Междуреченском районе появился памятник исчезнувшей деревне

Памятник исчезнувшей деревне появился на месте бывшего поселения Щеткино. Этой деревни нет на географических картах уже более полувека.

Памятник установили бывшие жители. Николай Кошкин и его земляки сохраняют память, объединенные воспоминаниями о малой родине. О необычном памятнике пишет паблик департамента Госслужбы Вологодской области «ВКонтакте».

«Для меня дорога память о своих предках, о родной деревне. Приезжая сюда, я с теплом вспоминаю свое босоногое детство, рыбалку с отцом на речке Валявка, двухкилометровую дорогу в школу пешком через лес, ощущаю запах маминых пирогов. Поддерживая это место, хочу передать память о родной деревне своим детям и внукам. Здесь я наполняюсь энергией, здоровьем и надеждой, что придет время и на заросшие земли вернется сельская жизнь...», - рассказывает Николай Александрович, проживший в Щеткино с рождения до 9 лет.

Деревня была основана в 1859 году. Ранее она состояла из 12-13 домов с населением более 40 человек.

В 2018 году Вологодская область заняла второе место в рейтинге регионов по числу пустующих деревень. Такие данные опубликованы на канале «Интересные цифры» сервиса «Яндекс.Дзен». По данным исследования, на Вологодчине насчитывается 2106 заброшенных населенных пунктов. За эти годы в регионе было официально ликвидировано более 200 населенных пунктов.