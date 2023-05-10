Центр «Мой бизнес» поможет вологжанам выйти на OZON

10.05.2023 [Новости компаний]

В Центре «Мой бизнес» идет прием заявок по размещению на электронной торговой площадке Ozon

Предприниматели, начинающие электронную торговлю, часто не знают, с чего начать работу, какую логистическую схему выбрать, как правильно сформировать и завести товарные карточки и пройти модерацию. Для решения подобных вопросов Центр «Мой бизнес» запустил услугу по выходу на маркетплейс Ozon.

«Вологодские предприниматели могут воспользоваться новой мерой поддержки „Центра Мой бизнес“ — продвижением товаров на маркетплейсе OZON. Эта поддержка позволит не только сократить издержки бизнеса, но и грамотно настроить рекламную кампанию, привлечь новых клиентов и организовать каналы сбыта своих товаров и услуг» — рассказала директор вологодского центра «Мой бизнес» Дарья Серебрякова.

Сумма такой поддержки составит 30 000 рублей, из которых всего 5% оплачивает получатель услуги. Услуга предоставляется для предпринимателей и самозанятых, зарегистрированных на территории Вологодской области. Направления деятельности должны быть включены в перечень видов получателей поддержки Центра народно-художественных промыслов АНО «Мой бизнес».

Услуга по содействию в размещении на маркетплейсе OZON включает в себя регистрацию личного кабинета, анализ ассортимента, создание не менее 20 товарных карточек, настройку финансовых отчетов и консультирование по вопросам отгрузки и сопровождения по работе с площадкой. Полные условия получения поддержки можно узнать на сайте Центра «Мой бизнес».

Также для предпринимателей доступны бесплатное создание фотоконтента, печать полиграфии, продвижение в СМИ, разработка маркетинговой стратегии и брендбука.

Поддержка бизнеса осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

 

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Тэги: мой бизнес, поддержка бизнеса

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