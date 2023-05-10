В Вологде двоих экс-полицейских осудили за коррупцию

10.05.2023 [Общество]

В Вологде суд вынес приговор 68-летнему и 40-летнему бывшим полицейским, признанным виновными в коррупционных преступлениях.

Установлено, что 68-летний подсудимый занимал должность начальника управления организации тылового обеспечения УМВД России по Вологодской области, а 40-летний обвиняемый был его подчинённым и занимал должность руководителя отдела организации капитального строительства и ремонта. В период с декабря 2015 года по октябрь 2016 года старший подсудимый через подчинённого получил взятку от директора коммерческой организации, выполнявшей строительство административного здания отдела МВД в Тотьме.

«Предметом взятки явились денежные средства в сумме, превысившей 303 тыс. рублей, перечисленные на счета сторонних организаций, перед которыми у злоумышленника имелись обязательства, не связанные с его служебной деятельностью. Преступная деятельность была выявлена оперативными сотрудниками УФСБ России по Вологодской области, по материалам которых было возбуждено уголовное дело», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

68-летнему осуждённому за взятку назначено наказание в виде штрафа в 3,5 миллиона рублей, а его подчинённый получил два миллиона рублей штрафа за посредничество во взяточничестве. Обоим также запретили занимать должности на государственной службе на пять лет и четыре года соответственно.

По данным пресс-службы прокуратуры Вологодской области, осуждённые были уволены из правоохранительных органов в 2014 и 2018 году соответственно, а общая сумма взятки должна была составить 1% от общей цены контракта или более 2,9 млн. рублей.

Тэги: коррупция, взятки, полицейские, уголовное дело, суд, приговор

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