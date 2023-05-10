В Вологодской области в выходные прошли два крупных соревнования по лёгкой атлетике

10.05.2023 [Спорт]

В Вологодской области в выходные прошли два крупных соревнования по лёгкой атлетике.

7 мая на стадионе посёлка Кадуй прошли соревнования по легкоатлетическому кроссу, посвященному 78-й годовщине Победы Великой Отечественной войне.

В соревнованиях приняли участие спортсмены от 8 до 39 лет. Участникам на выбор было предложено 9 дистанций, на 8-ми из которых победу одержали бегуны АНО «ДРОЗД — Череповец». В самой возрастной группе, на дистанции 3 км. среди мужчин и женщин 18-39 лет, победу одержали Данила Мулицын и Ирина Смолина.

В одной из самых младших возрастных категориях, среди юношей и девушек 10-11 лет, на дистанции 1 км. победителями стали Вадим Романов и Милана Нифантова.

Накануне в Шекснинском районе прошёл легкоатлетический пробег Потеряево-Шексна в честь Дня Победы. Дистанции были традиционные 5 и 10 километров. Участники бежали в 9 возрастных группах.

Абсолютными победителями забега стали череповчанка Софья Любимова, которая установила новый рекорд соревнований среди женщин на дистанции 5 километров — 19 минут 6 секунд и Семен Ваулин из Шексны преодолевший дистанцию 10 километров за 32 минуты 37 секунд.

Тэги: лёгкая атлетика

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