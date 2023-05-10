Реставраторы работают над одним из самых масштабных выставочных проектов Вологды этого года

Работу по подготовке одного из самых масштабных выставочных проектов этого года ведут сейчас реставраторы в Вологодском государственном музее-заповеднике.

Новая выставка «В землях Вологодских просиявшие...» будет посвящена вологодским святым, а также приурочена к 1035-летию принятия Русью христианства и 520-летию Сретения иконы преподобного Димитрия Прилуцкого.

Восемь музеев Вологодской и Архангельской областей, церковные организации и частные коллекционеры предоставят ценные экспонаты для этой выставки.

Так, например, сейчас в отделе реставрации фондовых коллекций музея-заповедника продолжается работа над иконой «Господь Вседержитель с предстоящими и припадающими святыми» (инв. № ВОКМ 13641, размеры: 155,5 х 131 х 3,8 см). Эта икона создана одним из лучших вологодских иконописцев Ермолаем Сергеевым в 1694 году.

Фото А.В. Тарасовского предоставлено Вологодским музеем-заповедником

– На реставрацию икона поступила в прошлом году с многочисленными утратами левкаса с красочным слоем по всей поверхности, отслоением левкаса от основы в виде вертикальных грядок, с профилактической заклейкой в местах отслоений левкаса. Кроме этого, реставраторами музея ранее было выполнено частичное раскрытие живописной поверхности иконы, – поясняют сотрудники музея.

Фото А.В. Тарасовского предоставлено Вологодским музеем-заповедником

Раскрытие в реставрации – это удаление разновременных наслоений олифы, лаков, поновительских записей и загрязнений, под которыми зачастую практически не просматривается авторское изображение.

– Перед реставратором Михаилом Кашоидом стояла задача завершить раскрытие, а именно удалить остатки олифы и поновлений с наиболее сложных и ответственных участков живописи, например, таких как изображения ликов святых. Наибольшую сложность в процессе раскрытия представляли изображения крыльев ангелов и доспехов Святого Иоанна Воина, выполненные сусальным серебром с цветными лаками и черневой росписью. Работа осложнялась еще и тем, что в результате чинок, произведенных в 18-м и 19-м веках, красочный слой иконы был ослаблен и местами поврежден, – рассказывают сотрудники музея.

Реставратор темперной живописи Михаил Кашоид за работой по тонированию утрат красочного слоя.

Фото А.В. Тарасовского предоставлено Вологодским музеем-заповедником

В процессе реставрации на иконе выполнено укрепление красочного слоя, левкаса и паволоки в местах их отслоения от доски, восполнены утраченные фрагменты левкаса. В данный момент реставратор занимается тонировкой утрат живописного слоя при помощи акварельных красок.

По правилам научной реставрации, никакие реставрационные восполнения не должны подменять собой авторскую живопись. Поэтому в научной реставрации применяется акварель, так как она легко обратима и обладает высокой светостойкостью.

Уже совсем скоро отреставрированную икону «Господь Вседержитель с предстоящими и припадающими святыми» можно будет увидеть в художественном отделе на новой выставке «В землях Вологодских просиявшие...».

