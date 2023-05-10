Почти 11 тысяч заявок на догазификацию поступило от жителей Вологодской области

10.05.2023 [Общество]

В Вологодской области продолжается реализация программы догазификации. На данный момент заключено 10 154 договоров, сети газопровода доведены до границ 6133 участков, в частности, в областной столице — до 482 участков, в Череповце — до 236 участков. 1844 владельцев домовладений региона уже пользуются голубым топливом. Только в 2023 году запланировано подключение к газоснабжению порядка 2,5 тысяч участков.

https://vologdazso.ru/upload/medialibrary/30a/30af37fbf2372690e8037606ec76fb37.jpg

В план-график реализации программы до 2025 включены 360 населенных пунктов и 8 880 домовладений. В апреле программу расширили и добавили еще девять населенных пунктов в Сокольском, Вологодском, Междуреченском, Верховажском и Кадуйском округах.

Этим летом планируется ввести в эксплуатацию четыре новых межпоселковых газопровода в Верховажском, Белозерском, Вологодском и Сокольском округах. В регионе приступят к строительству 10 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 130 километров. Кроме этого, в этом году планируется перевести 10 котельных на природный газ.

https://vologdazso.ru/upload/medialibrary/263/2635b4aa684ece1e8759318cb5a70942.jpg

«Количество заявок на участие в программе догазификации стремительно растет, поступило уже почти 11 тысяч. Прежде чем подать заявление, нужно ознакомиться с условиями на официальном сайте газораспределительной компании. Бесплатно сети проведут только до границ участков, остальные работы выполняются за счет собственника. Жители могут подать заявление и на материальную помощь до 100 тысяч рублей. За первый квартал 2023-го этой поддержкой воспользовались 354 семьи. Наша задача — сделать голубое топливо доступным максимальному количеству жителей», — добавил председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко.

Напомним, программы социальной газификации стартовала в апреле 2021 года. Основные критерии догазификации — это завершенное жилое строение и земельный участок, оформленные в собственность, наличие в населенном пункте газораспределительной сети.

Тэги: догазификация

ТОП НЕДЕЛИ

Пригожин: ЧВК «Вагнер» уходит из Бахмута
Опубликован график отключения горячей воды в Вологде на лето 2023 года
Администрация города Вологды планирует продать долю в уставном капитале ООО «ВологдаФарм»
График ограничения движения транспорта в Вологде 6 и 9 мая
Уроженец Сямженского района генерал-полковник Михаил Мизинцев занял должность заместителя командира ЧВК «Вагнер»
В Великом Устюге задержан председатель Вологодского «Яблока» по статье о дискредитации армии
В Великом Устюге двое полицейских избили мужчину
Жителя Вологды подозревают в развращении 25 несовершеннолетних девочек из разных регионов России
Заставляли грызть мобильный телефон: сотрудника полиции, избившего устюжанина, отправили в СИЗО
На станции Шеломово в Вологодской области автомобиль выехал на пути и столкнулся с поездом

Похожие новости

Вологодское УФАС наложило пять штрафов на АО «Газпром газораспределение Вологда» за неподключение домов к газу

Общая сумма 250 тысяч рублей

1311
0

Блогер Илья Варламов опубликовал видео «Вологда: русский север замерзает без газа | Газпром, чиновники и дрова для бабушек»

Варламов встретился с городскими активистами, которые рассказали, как из года в год обивают пороги различных инстанций для улучшения жилищных условий

4501
0

В Вологодской области стартовал третий этап газификации северо-западных районов

Выполнен первый стык магистрального газопровода между газораспределительными станциями Липин Бор — Вытегра

1715
0

В четыре раза увеличилась матпомощь на догазификацию в Вологодской области

Пособие увеличилось с 25 до 100 тысяч рублей

2701
0

Жителю Грязовецкого района из-за санкций подвинули срок подключения дома к газу

Он пожаловался в ЦУР, так как для газификации дома брал кредит

1228
0

Владелец частного газопровода в Вологде не смог оспорить подключение дома соседа к его сети

По закону, это препятствует проведению догазификации

3783
0

Природный газ пришел в дома первых участников программы догазификации в микрорайоне Прилуки города Вологды

Всего с жителями Прилук заключено порядка 100 договоров на догазификацию, и заявки продолжают поступать

1351
0

С вопросом социальной догазификации в деревне Погорелово Вологодского района разбирался Андрей Луценко

С просьбой о помощи с подключением своего жилого дома на прием к председателю Законодательного Собрания области Андрею Луценко обратился Вячеслав Шевчук

878
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде двоих экс-полицейских осудили за коррупцию
В Вологодской области в выходные прошли два крупных соревнования по лёгкой атлетике
В Кирилловском районе осудили водителя фуры, ставшего виновником смертельного ДТП
Реставраторы работают над одним из самых масштабных выставочных проектов Вологды этого года
Почти 11 тысяч заявок на догазификацию поступило от жителей Вологодской области
Интерактивная лекция о старинных женских аксессуарах пройдет в Вологде 28 мая
В Вологде 11 мая дома отключат от отопления
 
25.04.2023 [Общество]

На ниточке: в Усть-Кубинском районе подросток может лишиться наследства из-за компаньона его умершей матери

2381
0
10.05.2023 [БлогоVO]

Открыв официальную статистику потерь СССР во Второй мировой войне, вы не увидите позорных данных о судах и расстрелах

2363
0
05.05.2023 [Обзор Прессы]

700 000 рублей выплатит администрация Сокола за гибель 8-летнего мальчика

770
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика