Почти 11 тысяч заявок на догазификацию поступило от жителей Вологодской области

В Вологодской области продолжается реализация программы догазификации. На данный момент заключено 10 154 договоров, сети газопровода доведены до границ 6133 участков, в частности, в областной столице — до 482 участков, в Череповце — до 236 участков. 1844 владельцев домовладений региона уже пользуются голубым топливом. Только в 2023 году запланировано подключение к газоснабжению порядка 2,5 тысяч участков.

В план-график реализации программы до 2025 включены 360 населенных пунктов и 8 880 домовладений. В апреле программу расширили и добавили еще девять населенных пунктов в Сокольском, Вологодском, Междуреченском, Верховажском и Кадуйском округах.

Этим летом планируется ввести в эксплуатацию четыре новых межпоселковых газопровода в Верховажском, Белозерском, Вологодском и Сокольском округах. В регионе приступят к строительству 10 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 130 километров. Кроме этого, в этом году планируется перевести 10 котельных на природный газ.

«Количество заявок на участие в программе догазификации стремительно растет, поступило уже почти 11 тысяч. Прежде чем подать заявление, нужно ознакомиться с условиями на официальном сайте газораспределительной компании. Бесплатно сети проведут только до границ участков, остальные работы выполняются за счет собственника. Жители могут подать заявление и на материальную помощь до 100 тысяч рублей. За первый квартал 2023-го этой поддержкой воспользовались 354 семьи. Наша задача — сделать голубое топливо доступным максимальному количеству жителей», — добавил председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко.

Напомним, программы социальной газификации стартовала в апреле 2021 года. Основные критерии догазификации — это завершенное жилое строение и земельный участок, оформленные в собственность, наличие в населенном пункте газораспределительной сети.