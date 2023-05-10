В Вологде 11 мая дома отключат от отопления

В течение двух суток управляющие компании должны отключить отопление в жилых домах Вологды. Соответствующее постановление будет подписано сегодня. В общей сложности отключить теплоснабжение необходимо более чем в 3000 жилых домов.

«При завершении отопительного сезона мы всегда руководствуемся прогнозом погоды. Ранее отключить тепло в домах не позволило резкое похолодание. На данный момент среднесуточная температура воздуха составляет выше 8 градусов по Цельсию, впереди также ожидается теплая погода. С завтрашнего дня будут остановлены котельные, затем в течение двух суток управляющие компании должны провести соответствующие работы на домах. С 15 мая начнется подготовка к новому отопительному сезону. Специалистам необходимо будет промыть сети, подготовить тепловые узлы, провести проверку работоспособности приборов учета тепла, гидравлические испытания и прочие необходимые ремонтные работы», — прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов.

За лето необходимо подготовить к новому отопительному сезону 54 котельные, подающие тепло в жилые дома и социальные учреждения, и более 300 км тепловых сетей. График плановой остановки котельных сформирован, соответствующее постановление подписано. С 15 мая воду отключат в домах, которые обсуживаются котельной на ул. Колхозной, 71а, профилактический ремонт продлится в течение двух недель.

Если завершение отопительного сезона в доме своевременно не произошло, необходимо обратиться в свою управляющую компанию.