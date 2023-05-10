Ведутся переговоры о придании Вологде статуса исторического поселения федерального значения

Вологде могут придать статус исторического поселения федерального значения. Об этом рассказала депутат Госдумы Валентина Артамонова. Вместе с председателем комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области Еленой Кукушкиной депутат провела в Москве рабочую встречу с первым заместителем Министра культуры РФ Сергеем Обрывалиным.

– Удалось достичь понимания и поддержки со стороны Минкультуры по ряду важных вопросов, в том числе о придании Вологде статуса исторического поселения федерального значения, – говорит депутат.

Напомним, сейчас в перечень исторических поселений федерального значения в России входят 45 населенных пунктов, таких как Азов, Выборг, Гороховец, Елабуга, Плес, Осташков, Санкт-Петербург, Ярославль и другие. От Вологодской области в этот список уже включены Великий Устюг, Белозерск и Тотьма.