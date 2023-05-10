Ведутся переговоры о придании Вологде статуса исторического поселения федерального значения

Вологде могут придать статус исторического поселения федерального значения. Об этом рассказала депутат Госдумы Валентина Артамонова. Вместе с председателем комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области Еленой Кукушкиной депутат провела в Москве рабочую встречу с первым заместителем Министра культуры РФ Сергеем Обрывалиным.
– Удалось достичь понимания и поддержки со стороны Минкультуры по ряду важных вопросов, в том числе о придании Вологде статуса исторического поселения федерального значения, – говорит депутат.
Напомним, сейчас в перечень исторических поселений федерального значения в России входят 45 населенных пунктов, таких как Азов, Выборг, Гороховец, Елабуга, Плес, Осташков, Санкт-Петербург, Ярославль и другие. От Вологодской области в этот список уже включены Великий Устюг, Белозерск и Тотьма.
– Древняя Вологда с ее богатой многовековой историей, множеством памятников архитектуры, безусловно, тоже заслуживает этого статуса. Кроме имиджа, статус федерального исторического поселения увеличивает шансы дополнительного финансирования из федерального бюджета на восстановление объектов культурного наследия. На встрече договорились о сроках и порядке рассмотрения и утверждения приказом Минкультуры документации о придании Вологде статуса исторического поселения федерального значения, – говорит Валентина Артамонова.