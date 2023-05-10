В Череповце автобус наехал на велосипедиста

Вечером 8 мая в Череповце напротив дома № 6 по просп. Строителей произошло дорожно-транспортное происшествие. Велосипедист попал под автобус.

Как пояснили в отделе ГИБДД УМВД России по городу Череповцу водитель – мужчина, 1970 года рождения, управляя автобусом МАЗ, не выбрал безопасный боковой интервал и допустил наезд на велосипедиста – мужчину, 1992 года рождения, который двигался в попутном направлении по правому краю проезжей части. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения, бригадой станции скорой медицинской помощи он был доставлен в ВОБ-2.