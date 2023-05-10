5 медалей привезли вологжане с Международных соревнований по каратэ

10.05.2023 [Спорт]

5 медалей привезли вологжане с Международных соревнований по каратэ «Кубок Дружбы», который прошёл в Ледовом дворце Минска 6 и 7 мая.

В турнире приняли участие более 900 спортсменов из 5 стран: России, Армении, Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана.

Наш регион представляли воспитанники тренеров Ф. Рамазанова и А. Хаузова. Вологжане завоевали 1 золотую и 4 бронзовых медали. Победительницей соревнований в весовой категории свыше 45 кг. стала Вероника Смирнова.

Макар Головин, Анна Макарова, Вероника Барабошина и Мария Волкова заняли в своих весовых категориях третье место.

Ещё четыре спортсмена завершили свой путь на стадии 1/4 финала, заняв в итоге 5 место.

Тэги: каратэ

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