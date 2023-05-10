В Череповце и Череповецком районе пройдут командно-штабные учения поискового отряда ЛизаАлерт

В Вологодской области 13 и 14 мая 2023 года состоятся командно-штабные учения поискового отряда ЛизаАлерт



13 мая, в субботу, учения пройдут с 10.00 до 17.00 в «Молодежном центре» в Череповце на улице Протоиерея Трубицына, д. 1, (вход с торца здания) 2 этаж, конференц-зал. 14 мая второй этап учений пройдет в деревне Хуторок, Череповецкого района, Абакановского с/п

Координаты: 59.284169, 37.773479. Второй этап учений начнется в 11 часов утра и продлится весь день.

«Никакой дополнительной подготовки или огромного поискового опыта от вас не требуется! Только ваше желание, хорошее настроение и возможность приехать! Что вас ждёт: Дружная атмосфера и командная работа! Участники смогут попробовать себя в роли любого специалиста в отряде. Каждый сможет попробовать свои задачи по поиску! Каждый сможет пообщаться с „заявителями“ и задать свои вопросы! У каждого будет возможность посмотреть, как кипит работа в процессе запуска поиска и принять непосредственное участие на самом поиске! Шикарный бонус в виде курса эвакуации от инструкторов из Москвы», — говорят организаторы учений.

Для того чтобы принять участие в учениях нужно пройти регистрацию по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1BqmvbmdNJ8QrMT3WLD7j..



Тема на форуме: https://lizaalert.org/forum/viewtopic.php?f=367&t..



Присоединиться к встречам можно как в один из дней, так и посетить все два мероприятия. Все что надо с собой — это стандартный набор для поисков. Для тех кто впервые поисковики расскажут и ответят на интересующие вопросы.



Тел. организатора 89661656332, 89112720645 Крапива



Все мероприятия, проводимые ДПСО «ЛизаАлерт» совершенно бесплатные!