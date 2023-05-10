В Череповце и Череповецком районе пройдут командно-штабные учения поискового отряда ЛизаАлерт

10.05.2023 [Общество]

В Вологодской области 13 и 14 мая 2023 года состоятся командно-штабные учения поискового отряда ЛизаАлерт

13 мая, в субботу, учения пройдут с 10.00 до 17.00 в «Молодежном центре» в Череповце на улице Протоиерея Трубицына, д. 1, (вход с торца здания) 2 этаж, конференц-зал. 14 мая второй этап учений пройдет в деревне  Хуторок, Череповецкого района, Абакановского с/п
Координаты: 59.284169, 37.773479. Второй этап учений начнется в 11 часов утра и продлится весь день.

«Никакой дополнительной подготовки или огромного поискового опыта от вас не требуется! Только ваше желание, хорошее настроение и возможность приехать! Что вас ждёт: Дружная атмосфера и командная работа!  Участники смогут попробовать себя в роли любого специалиста в отряде. Каждый сможет попробовать свои задачи по поиску! Каждый сможет пообщаться с „заявителями“ и задать свои вопросы! У каждого будет возможность посмотреть, как кипит работа в процессе запуска поиска и принять непосредственное участие на самом поиске! Шикарный бонус в виде курса эвакуации от инструкторов из Москвы», — говорят организаторы учений. 

Для того чтобы принять участие в учениях нужно пройти регистрацию по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1BqmvbmdNJ8QrMT3WLD7j..

Тема на форуме: https://lizaalert.org/forum/viewtopic.php?f=367&t..

Присоединиться к встречам можно как в один из дней, так и посетить все два мероприятия. Все что надо с собой — это стандартный набор для поисков. Для тех кто впервые поисковики расскажут и ответят на интересующие вопросы. 

Тел. организатора 89661656332, 89112720645 Крапива

Все мероприятия, проводимые ДПСО «ЛизаАлерт» совершенно бесплатные! 

Тэги: поисковики, ЛизаАлерт

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