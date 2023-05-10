В Вологде несколько десятков тысяч человек приняли участия в торжественных мероприятиях в честь 9 мая

Праздничные мероприятия в честь Дня Победы проходили в Вологде в течение всего дня 9 мая на различных площадках. В них приняли участие порядка 40 тысяч вологжан. Основным местом проведения торжеств стала площадь Революции. Здесь состоялся торжественный марш войск Вологодского гарнизона, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Далее праздник на площади Революции продолжил многочасовой концертный марафон. Перед вологжанами выступили хоровые коллективы и солисты города, оркестр народных инструментов «Перезвоны», ансамбль народной музыки, песни и танца «ЧереповецЪ», победители Всероссийского конкурса «Песни военных лет». Также состоялся концерт «Дети за Победу» — совместный проект профессиональных артистов и воспитанников музыкальных школ Вологды.

В рамках вечернего блока торжественных мероприятий с Днем Победы вологжан со сцены поздравил мэр города Вологды Сергей Воропанов.

«Дорогие вологжане, от всей души поздравляю с 78-й годовщиной Великой Победы! День Победы — самый главный праздник нашей страны, символ национальной гордости, воинской славы и доблести. Великая Победа доказала несокрушимый дух и свободолюбие нашего народа, несгибаемую волю и умение побеждать. В этот день мы все, как никогда, чувствуем единение с нашей великой историей, нашими героическими предками. Сегодня мы благодарим наших дорогих и уважаемых ветеранов, которые ковали Победу на фронтах и которых, к великому сожалению, остается с каждым годом всё меньше. Чтим всех, кто внес свой вклад в приближение Победы. Мы благодарим участников СВО, которые защищают страну. Сегодня, как и как 78 лет назад, мы говорим, что победа будет за нами! С Днем Победы, вологжане!», — с такими словами обратился Сергей Воропанов к собравшимся во время торжественного мероприятия.

Также мэр города Вологды вручил ценные подарки от имени Губернатора Вологодской области вологжанам — участникам специальной военной операции.

Завершающей частью праздника стал концерт группы «ЧИЧЕРИНА», во время которого исполнялись как известные хиты, так и новые песни коллектива, одна из которых на стихи военкора Семена Пегова.

А после концерта в небо взмыли залпы салюта в честь Дня Победы. За ним наблюдали на площади Революции тысячи вологжан.

Отметим, что праздничные мероприятия также проходили в Парке Ветеранов труда, Кировском сквере, на Бульваре Пирогова, в ДК «Льнокомбината», сквере им. Бабушкина в створе ул. Горького и ул. Прокатова, на площади Федулова.