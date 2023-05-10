День Победы в Кировском сквере встретили фестивалем

10.05.2023 [Общество]

Кировский сквер стал одной из площадок празднования Дня Победы в областной столице. Там прошел гала-концерт фестиваля «Была весна, была Победа», в котором участвуют студенты вузов и ссузов Вологды, а также работающая молодежь.

«Фестиваль „Была весна, была Победа“ проводится уже не первый год среди творческих коллективов и индивидуальных исполнителей. Он проходит по номинациям „Вокал“, „Хореография“, „Инструментальная музыка“ и „Театр“. В этом году поступило порядка 90 заявок. С членами комиссии мы выбрали 17 лучших номеров, которые финалисты фестиваля представляют на одной площадке», — рассказала директор МЦ «ГОР.СОМ35» Яна Андреева.

Все творческие номера в рамках фестиваля посвящены военной тематике. Это как фронтовые песни, так и более современные композиции, связанные с периодом Великой Отечественной войны.

«Я исполняла песню Анны Герман „На фотографии в газете“. Песня трогательная и точно донесет до слушателей самое важное. Когда я ее впервые услышала, поняла, что она моя, и я обязательно должна ее спеть. Для нас, студентов, большая честь представлять наше учебное заведение на этом фестивале в такой важный для всей страны день», — рассказала студентка Вологодского областного колледжа искусств Милана Земчихина.

Также в Кировском сквере работали интерактивные площадки «Волонтёров Победы», веревочный парк от Вологодского государственного университета, мастер-классы военно-патриотической направленности от организации «Боевое братство», площадки Военно-исторического общества, знакомящие с бытом бойцов на передовой, полевая кухня.

Еще одна площадка празднований работала в скейт-парке «Яма», где прошла акция «Рекорд Победы». Ее участники должны совместно отжаться 28470 раз — столько дней произошло с даты окончания Великой Отечественной войны. Вологжане справились с задачей за 1 час 45 минут. В общей сложности участие в акции приняли около 300 человек.

 

Тэги: День победы

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