Торжественный марш войск состоялся в Вологде 9 мая

Торжественный марш войск Вологодского гарнизона, посвященный 78-й годовщин Победы в Великой Отечественной войне, состоялся на площади Революции в областной столице 9 мая.

В марше приняли участие 16 парадных расчетов, представляющих УМВД, МЧС, УФСИН, службу судебных приставов, воинские части, а также Череповецкий военный университет радиоэлектроники и Вологодский институт права и экономики.

– Зрителями прохождения войск стали около 10 тысяч вологжан. Онлайн-трансляция торжественного митинга была организована на официальном сайте Администрации города Вологды, телеканалах «Русский Север», «35ТВ», сайте «Вологда.рф», а также в социальных сетях, – сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

Вологжан поздравили с днем Победы первые лица региона, ветераны и участники специальной военной операции.



– 78 лет назад завершилась самая страшная война в истории человечества. И победу в ней одержал русский солдат силой своего духа, своим мужеством. Сегодня мы отдаем дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны, поколению победителей. Вологодчина внесла огромный вклад в дело Победы, отправив более 340 тысяч своих сыновей на фронт. Вологжане ковали Победу и в тылу, отдавая все для фронта. Сегодня я хотел бы поблагодарить наших дорогих ветеранов и поддержать бойцов СВО, которые вновь противостоят неофашизму. Несмотря ни на что, мы победим, – сказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

– Сегодня непростые времена. Враги объявили тотальную войну не только России, но и всему русскому. Мы чтим подвиги наших воинов, видим, как вся страна объединилась вокруг нашего Президента. Уверен, враг будет разбит и победа будет за нами, – отметил Герой Российской Федерации, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Юрий Воробьев.

Огромный вклад в дело Победы в Великой Отечественной войне внесла и Вологда. 9329 жителей города не вернулись с фронтов. Вологжане практически без отдыха работали на предприятиях, обеспечивая передовую всем необходимым - от вооружения до обмундирования и продуктов. В 60 вологодских госпиталях выхаживали раненых бойцов и жителей блокадного Ленинграда. Всего в областном центре восстанавливался после ранения почти миллион солдат. Бесперебойно работали железнодорожники, обеспечивая поставки грузов на несколько фронтов.

– Этот День Победы Вологда встречает в новом статусе. В ноябре 2022 года Указом Президента РФ областной столице присвоено звание «Город трудовой доблести». На сегодняшний день в Вологде проживает 911 ветеранов Великой Отечественной войны. Это фронтовики, которых осталось всего 26 человек, труженики тыла, узники концлагерей, блокадники. Каждому из них низкий поклон и уважение, а погибшим – вечная память. Как тогда каждый житель страны вносил свой вклад в приближение Победы, так и сегодня мы вновь сплотились для общей цели, – прокомментировал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Главными зрителями торжественного марша в честь дня Победы стали ветераны, которые смогли прийти на площадь. За прохождением войск они наблюдали с почетных мест.

– Мне хочется рассказать о последних днях войны, когда мы взяли рейхстаг в Берлине. В Европе нас встречали с цветами. Мы победили и освободили народы Европы от фашистского рабства. Сейчас снова идет война против фашизма. И мы поддерживаем бойцов специальной военной операции. Будьте храбрыми и честными в бою. Мы хотим, чтобы наши ребята быстрее с победой вернулись домой, – сказал ветеран Великой Отечественной войны Энгельс Елсуков.

– Сегодня от лица всех парней – участников СВО хочу поблагодарить всех вологжан за помощь и поддержку, за теплые письма и поздравить всех с Днем Победы. Дорогие ветераны, ваш подвиг – это великий подвиг, Великая Победа. И наша задача – быть достойными вас, защитить нашу страну и вернуться. Можете быть уверены – Победа будет за нами! – сказал, поздравляя вологжан и ветеранов, участник СВО Александр.

Парадные расчеты на площади сменил Майский вальс. Его исполнили 100 пар вологжан разного возраста, причем часть из них были одеты в наряды той эпохи. А затем около 80 волонтеров Победы и юнармейцев вынесли Знамя Победы общей площадью 200 кв. метров. Это копия знамени, водруженного в мае 1945 года над поверженным рейхстагом.

Шествия «Бессмертного полка» в привычном формате в этом году ради безопасности участников не было, но сотни вологжан пришли с портретами своих героев на площадь Революции. Кроме того, поучаствовать в акции «Бессмертный полк» можно, напечатав фото солдата на футболке, разместив портрет на окне дома или автомобиля, сменив аватар в соцсетях на портреты бойцов, отправив данные о родственниках для онлайн-шествия «Бессмертного полка» на сайте polkrf.ru, приняв участие в акции «Стена памяти» в учебных заведениях, предприятиях и организациях.

– В нашей семье жива память предков. Чтим наших героев со всей душой и благодарностью. Мой прадед Огарков Александр Петрович был участником Сталинградской битвы, обгорел в танке, до конца жизни доживал с болезненными ранами. Сейчас нашей стране тоже нелегко, но хочу сказать – ребята, мы с вами, поддерживаем и ждем вас с победой, – сказал вологжанин Антон Другашов.

Празднование 9 Мая продлится сегодня в течение всего дня на площадках в разных микрорайонах Вологды. Подробная программа празднования 9 мая размещена на официальном сайте администрации города Вологды.