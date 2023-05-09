Торжественный марш войск состоялся в Вологде 9 мая

09.05.2023 [Общество]

Торжественный марш войск Вологодского гарнизона, посвященный 78-й годовщин Победы в Великой Отечественной войне, состоялся на площади Революции в областной столице 9 мая. 
В марше приняли участие 16 парадных расчетов, представляющих УМВД, МЧС, УФСИН, службу судебных приставов, воинские части, а также Череповецкий военный университет радиоэлектроники и Вологодский институт права и экономики. 

– Зрителями прохождения войск стали около 10 тысяч вологжан. Онлайн-трансляция торжественного митинга была организована на официальном сайте Администрации города Вологды, телеканалах «Русский Север», «35ТВ», сайте «Вологда.рф», а также в социальных сетях, – сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

Вологжан поздравили с днем Победы первые лица региона, ветераны и участники специальной военной операции.
 

– 78 лет назад завершилась самая страшная война в истории человечества. И победу в ней одержал русский солдат силой своего духа, своим мужеством. Сегодня мы отдаем дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны, поколению победителей. Вологодчина внесла огромный вклад в дело Победы, отправив более 340 тысяч своих сыновей на фронт. Вологжане ковали Победу и в тылу, отдавая все для фронта. Сегодня я хотел бы поблагодарить наших дорогих ветеранов и поддержать бойцов СВО, которые вновь противостоят неофашизму. Несмотря ни на что, мы победим, – сказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

– Сегодня непростые времена. Враги объявили тотальную войну не только России, но и всему русскому. Мы чтим подвиги наших воинов, видим, как вся страна объединилась вокруг нашего Президента. Уверен, враг будет разбит и победа будет за нами, – отметил Герой Российской Федерации, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Юрий Воробьев. 

Огромный вклад в дело Победы в Великой Отечественной войне внесла и Вологда. 9329 жителей города не вернулись с фронтов. Вологжане практически без отдыха работали на предприятиях, обеспечивая передовую всем необходимым - от вооружения до обмундирования и продуктов.  В 60 вологодских госпиталях выхаживали раненых бойцов и жителей блокадного Ленинграда.  Всего в областном центре восстанавливался после ранения почти миллион солдат. Бесперебойно работали железнодорожники, обеспечивая поставки грузов на несколько фронтов. 

– Этот День Победы Вологда встречает в новом статусе. В ноябре 2022 года Указом Президента РФ областной столице присвоено звание «Город трудовой доблести». На сегодняшний день в Вологде проживает 911 ветеранов Великой Отечественной войны. Это фронтовики, которых осталось всего 26 человек, труженики тыла, узники концлагерей, блокадники. Каждому из них низкий поклон и уважение, а погибшим – вечная память. Как тогда каждый житель страны вносил свой вклад в приближение Победы, так и сегодня мы вновь сплотились для общей цели, – прокомментировал Мэр Вологды Сергей Воропанов. 

Главными зрителями торжественного марша в честь дня Победы стали ветераны, которые смогли прийти на площадь. За прохождением войск они наблюдали с почетных мест. 

– Мне хочется рассказать о последних днях войны, когда мы взяли рейхстаг в Берлине. В Европе нас встречали с цветами. Мы победили и освободили народы Европы от фашистского рабства. Сейчас снова идет война против фашизма. И мы поддерживаем бойцов специальной военной операции. Будьте храбрыми и честными в бою. Мы хотим, чтобы наши ребята быстрее с победой вернулись домой, – сказал ветеран Великой Отечественной войны Энгельс Елсуков.

– Сегодня от лица всех парней – участников СВО хочу поблагодарить всех вологжан за помощь и поддержку, за теплые письма и поздравить всех с Днем Победы. Дорогие ветераны, ваш подвиг – это великий подвиг, Великая Победа. И наша задача – быть достойными вас, защитить нашу страну и вернуться. Можете быть уверены – Победа будет за нами! – сказал, поздравляя вологжан и ветеранов, участник СВО Александр.

Парадные расчеты на площади сменил Майский вальс. Его исполнили 100 пар вологжан разного возраста, причем часть из них были одеты в наряды той эпохи. А затем около 80 волонтеров Победы и юнармейцев вынесли Знамя Победы общей площадью 200 кв. метров. Это копия знамени, водруженного в мае 1945 года над поверженным рейхстагом.

Шествия «Бессмертного полка» в привычном формате в этом году ради безопасности участников не было, но сотни вологжан пришли с портретами своих героев на площадь Революции. Кроме того, поучаствовать в акции «Бессмертный полк» можно, напечатав фото солдата на футболке, разместив портрет на окне дома или автомобиля, сменив аватар в соцсетях на портреты бойцов, отправив данные о родственниках для онлайн-шествия «Бессмертного полка» на сайте polkrf.ru, приняв участие в акции «Стена памяти» в учебных заведениях, предприятиях и организациях.

– В нашей семье жива память предков. Чтим наших героев со всей душой и благодарностью. Мой прадед Огарков Александр Петрович был участником Сталинградской битвы, обгорел в танке, до конца жизни доживал с болезненными ранами. Сейчас нашей стране тоже нелегко, но хочу сказать – ребята, мы с вами, поддерживаем и ждем вас с победой, – сказал вологжанин Антон Другашов. 

Празднование 9 Мая продлится сегодня в течение всего дня на площадках в разных микрорайонах Вологды. Подробная программа празднования 9 мая размещена на официальном сайте администрации города Вологды.

Тэги: парад, 9 мая, День победы

ТОП НЕДЕЛИ

Пригожин: ЧВК «Вагнер» уходит из Бахмута
Опубликован график отключения горячей воды в Вологде на лето 2023 года
Администрация города Вологды планирует продать долю в уставном капитале ООО «ВологдаФарм»
График ограничения движения транспорта в Вологде 6 и 9 мая
В Вологде ищут очевидцев падения карусели с ребенком на площади Революции
Уроженец Сямженского района генерал-полковник Михаил Мизинцев занял должность заместителя командира ЧВК «Вагнер»
В Череповце велосипедистам пришлось отменить акцию «Знамя Победы»
В Великом Устюге задержан председатель Вологодского «Яблока» по статье о дискредитации армии
Власти Вологодского округа признали падение закупочных цен на молоко серьезной проблемой для фермеров
Череповецкая прокуратура установила, что надбавка к зарплате директора МУП «Водоканал ЧМР» в 350% оказалась незаконной

Похожие новости

Первый школьный парад в честь Дня Победы прошел в Вологде

В нем приняли участие около 700 кадетов и юнармейцев Вологды, Сокола и Грязовца, а также 130 курсантов ВИПЭ ФСИН России

1688
0

В Вологодской области решили не проводить парад 24 июня из-за ситуации с коронавирусом

В региональном управлении Роспотребнадзора проведение массовых мероприятий со зрителями в таких условиях считают "нецелесообразным и преждевременным"

3595
0

В правительстве Вологодской области пока не решили, проводить ли парад 24 июня

Глава региона заявил, что решение будет принято во второй декаде июня

2296
0

Мэр Вологды Сергей Воропанов: вопрос о проведении в городе парада 24 июня в стадии обсуждения

По словам Сергея Воропанова, организовать его в нынешних условиях будет проблематично

2803
4

В Вологде изменится время парада Победы на 9 мая

Его перенесут на полдень, чтобы вологжане успели с утра посмотреть московский парад

5679
0

В Вологодскую область прибыли тихоокеанские противолодочные самолеты

Экипажи будут здесь готовиться к воздушной части главного военно-морского парада, который состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте 28 июля

4634
0

Парад невест пройдет в Вологде 8 июля

Праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности, состоится на Кремлевской площади

2048
0

Подготовка к параду Победы началась в Вологде

Первая репетиция состоялась в ВИПЭ ФСИН России

4103
0

На ремонт брусчатки после парада военной техники в Москве потратят 4 млн рублей

Ущерб покрытию Манежной площади, нанесенный проводившимся 9 мая парадом, оценили в 4 миллиона рублей

3216
0

Часть улиц перекроют для автомобильного движения в Вологде

В центре города 5 мая состоится генеральная репетиция парада Победы.

3838
0

Судебные приставы примут участие в параде Победы в Вологде

Начальник управления административных отношений Антон Макарьин: "В торжественном прохождении войск по площади Революции будет участвовать порядка 27 коробок"

2339
2

Репетиции парада Победы начались в Вологодском институте права и экономики

Помимо курсантов, участниками торжественного парада станут и вологодские школьники

3284
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Торжественный марш войск состоялся в Вологде 9 мая
Лекция «Шаламов и искусство. Живопись» пройдет в Вологде 12 мая
Слово «Победа» составили из автомобилей жители города Кириллова в Вологодской области
Парки и бульвары Вологды начали обрабатывать от клещей
Гран-при международного конкурса DANCE CONTINENT получил ансамбль современной хореографии «Каприз» из Вологды
Три «золота» и «бронзу» завоевали вологжане на Кубке России по тхэквондо ГТФ
Череповчанин Иван Сергеев забил «золотой» гол за «Зенит»
 
25.04.2023 [Общество]

На ниточке: в Усть-Кубинском районе подросток может лишиться наследства из-за компаньона его умершей матери

2319
0
09.05.2023 [БлогоVO]

Районный центр Междуреченского района. Улица Победы. К празднику 9 мая готовы!

371
0
05.05.2023 [Обзор Прессы]

700 000 рублей выплатит администрация Сокола за гибель 8-летнего мальчика

692
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика