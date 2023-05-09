Слово «Победа» составили из автомобилей жители города Кириллова в Вологодской области.

В течение нескольких часов автолюбители устанавливали машины в форме букв у стен Кирилло-Белозерского монастыря и снимали этот процесс на видео с квадрокоптера.

– Свои машины автолюбители украсили праздничными надписями и флагами. Из участников акции к слову «Победа» добавили еще годовщину – число «78», – сообщает пресс-служба Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

Сообщается, что сотрудники музея также приняли участие в этой акции.