Слово «Победа» составили из автомобилей жители города Кириллова в Вологодской области

09.05.2023 [Общество]

Слово «Победа» составили из автомобилей жители города Кириллова в Вологодской области.

В течение нескольких часов автолюбители устанавливали машины в форме букв у стен Кирилло-Белозерского монастыря и снимали этот процесс на видео с квадрокоптера.

– Свои машины автолюбители украсили праздничными надписями и флагами. Из участников акции к слову «Победа» добавили еще годовщину – число «78», – сообщает пресс-служба Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

Сообщается, что сотрудники музея также приняли участие в этой акции.

Видео: Денис Фокин

Тэги: Победа, акция, автолюбители

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