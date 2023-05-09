Парки и бульвары Вологды начали обрабатывать от клещей

09.05.2023 [Общество]

Парки, скверы и бульвары Вологды начали обрабатывать от клещей. В этом году контракт на противоклещевую обработку заключен с тверской компанией ООО «Дезконтакт». Общая площадь обработки составит более 700 га. 

– По графику подрядчик будет обрабатывать территории города в течение трех дней, если будет сухая и безветренная погода. В случае ухудшения погодных условий работа будет перенесена на другие дни, – сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

8 мая рабочие уже обработали порядка 75 объектов. 

9 мая они планируют выйти на бульвары по улицам: Текстильщиков, Беляева, Гагарина, Ильюшина, на улицы Заречной части города, Завокзального микрорайона и другие.

После этого подрядчик обработает зеленые зоны в черте города вдоль берегов рек: Содема, Шограш, Вологда, в том числе озелененные земельные участки, находящиеся в неразграниченной государственной собственности.
 

Тэги: обработка от клещей, противоклещевая обработка, клещи

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