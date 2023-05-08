Гран-при международного конкурса DANCE CONTINENT получил ансамбль современной хореографии «Каприз» из Вологды

Вологодский ансамбль современной хореографии «Каприз» получил Гран-при Международного конкурса хореографического искусства DANCE CONTINENT 2023, который проходил в Москве с 4 по 8 мая.

В этом конкурсе принимали участие 3 500 танцоров: 120 делегаций из 8 стран и 90 городов. За пять дней состязаний жюри отсмотрело 600 хореографических номеров. Конкурс собрал 80 000 зрителей онлайн и 9 000 зрителей офлайн.

«Каприз» привез на конкурс несколько номеров, два из них попали в итоговый гала-концерт мероприятия. В результате вологодские танцоры удостоены лауреатов 1 степени во всех 4-х возрастных группах, в которых были заявлены.

Номер старшей группы под композицию «Дождь» группы «ДДТ» получил Гран-при конкурса и 100 тысяч рублей.

Помимо этого, коллектив получил персональное приглашение на участие в Национальной премии «Гордость страны», которая пройдет осенью в государственном кремлевском дворце. По результатам этой премии будет составлен рейтинг ТОП-100 лучших хореографических коллективов России.

Номер-победитель ансамбля «Каприз» можно посмотреть на этом видео с момента 2:15:00.