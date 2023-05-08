Три «золота» и «бронзу» завоевали вологжане на Кубке России по тхэквондо ГТФ, который прошел в Самаре со 2 по 8 мая.

Вологодскую область на соревнованиях представляли воспитанники «Школы тхэквондо Березина». Евгений Березин выступая в поединках и разбивании (ап джумок — кулак). Завоевал две «золотые» медали и пробился на Чемпионат мира, который пройдет в Казахстане.

Во второй день прошли соревнования «Юность России». День был не простой и эмоциональный. Вологжанка Екатерина Гончарова завоевала бронзовую медаль и заняла первое место в поединках.

