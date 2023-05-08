Череповчанин Иван Сергеев забил «золотой» гол за «Зенит»

08.05.2023 [Спорт]

В матче 26 тура Российской Премьер-лиги петербургскому «Зениту» нужна была только победа, чтобы уже в эти выходные в очередной раз стать чемпионами России по футболу.

В матче против московского «Спартака» петербуржцы дважды вели в счете, и оба раза «красно-белым» удавалось сравнять счет, при этом второй раз они это сделали, играя в меньшинстве, прямую красную карточку за агрессивное поведение, получил Алексис Дуарте. И вот когда казалось, что матч идет к ничьей, а очередное чемпионство откладывается еще на неделю, череповчанин Иван Сергеев, вышедший на замену по ходу второго тайма, забивает гол из пределов штрафной, который по истине стал «золотым» для «сине-бело-голубых». 3:2 в матче. «Зенит» набирает 64 очка и за 4 тура до конца чемпионата становится не досягаем для своих конкурентов.

– Я бы не сказал, что я – главный герой. Все – главные герои, вся команда. Сезон длинный, на моем месте мог оказаться каждый, я всем благодарен: партнерам, тренерскому штабу, руководству. Мы проделали очень большой путь, сделали пятое подряд чемпионство, добыли вторую звездочку, – сказал после игры Иван Сергеев.

«Зенит» 5-й раз подряд и 10-й в истории становиться чемпионом страны. Для Сергеева это чемпионство стало вторым.
 

Тэги: Футбол

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