Илья Гладких завоевал две медали на Чемпионате России 2023 года по танцам на колясках, который проходит в конгресс-холле «Московский», Санкт-Петербурга 5–7 мая.
На протяжении трех дней 195 спортсменов из 20 городов исполняют танцевальные номера в разных жанрах и направлениях, покоряя жюри и зрителей отточенными движениями и выразительной пластикой.
Спортсмены соревновались в двоеборье, в первый день прошла Общая или Европейская программа, во второй — произвольная. Череповчанин Илья Гладких (тренер Ольга Гладкая), выступая в классе 2, завоевал бронзовую медаль в общей программе и «серебро» — в произвольной.
Отметим что в чемпионате также наш регион представляют участники танцевального коллектива «Ступени». Иван Новосельцев, который выступил в одиночной дисциплине с общей и произвольной программой. И дебютанты соревнований, Альбина Суняева и Матвей Смирнов, которые представят Череповец в паре-комбо с произвольной программой «Русь танцевальная».
Илья Гладких завоевал две медали на Чемпионате России 2023 года по танцам на колясках
Илья Гладких завоевал две медали на Чемпионате России 2023 года по танцам на колясках, который проходит в конгресс-холле «Московский», Санкт-Петербурга 5–7 мая.
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