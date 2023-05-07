Илья Гладких завоевал две медали на Чемпионате России 2023 года по танцам на колясках, который проходит в конгресс-холле «Московский», Санкт-Петербурга 5–7 мая.



На протяжении трех дней 195 спортсменов из 20 городов исполняют танцевальные номера в разных жанрах и направлениях, покоряя жюри и зрителей отточенными движениями и выразительной пластикой.



Спортсмены соревновались в двоеборье, в первый день прошла Общая или Европейская программа, во второй — произвольная. Череповчанин Илья Гладких (тренер Ольга Гладкая), выступая в классе 2, завоевал бронзовую медаль в общей программе и «серебро» — в произвольной.



Отметим что в чемпионате также наш регион представляют участники танцевального коллектива «Ступени». Иван Новосельцев, который выступил в одиночной дисциплине с общей и произвольной программой. И дебютанты соревнований, Альбина Суняева и Матвей Смирнов, которые представят Череповец в паре-комбо с произвольной программой «Русь танцевальная».