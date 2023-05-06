ХК «Северсталь» подтвердил квалификационное предложение Игорю Гераськину

06.05.2023 [Спорт]

ХК «Северсталь» подтвердил квалификационное предложение Игорю Гераськину

Нападающий «Северстали» Игорь Гераськин, чей контракт с клубом завершился по окончании сезона, вышел на рынок ограниченно свободных агентов. И его пригласил к себе магнитогорский «Металлург», который недавно возглавил экс-наставник череповчан Андрей Разин

«Северсталь» же в свою очередь повторила контрактное предложение магнитогорцев нападающему. Таким образом, права на игрока остаются у череповецкого клуба, сообщает пресс-служба «жёлто-чёрных».

Но это не значит, что Гераськин и в следующем сезоне продолжит играть в Череповце. По информации Телеграмм-канала Winners Hockey Agency, его могут обменять на денежную компенсацию в омский «Авангард», об этом рассказал агент игрока Александр Черных

Тэги: хоккей

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