ХК «Северсталь» подтвердил квалификационное предложение Игорю Гераськину



Нападающий «Северстали» Игорь Гераськин, чей контракт с клубом завершился по окончании сезона, вышел на рынок ограниченно свободных агентов. И его пригласил к себе магнитогорский «Металлург», который недавно возглавил экс-наставник череповчан Андрей Разин



«Северсталь» же в свою очередь повторила контрактное предложение магнитогорцев нападающему. Таким образом, права на игрока остаются у череповецкого клуба, сообщает пресс-служба «жёлто-чёрных».



Но это не значит, что Гераськин и в следующем сезоне продолжит играть в Череповце. По информации Телеграмм-канала Winners Hockey Agency, его могут обменять на денежную компенсацию в омский «Авангард», об этом рассказал агент игрока Александр Черных