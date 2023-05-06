В Вологде открыли медиастудию Юнармии

В областной столице открылась студия детско-юношеского медиацентра на базе МАУ ИИЦ «Вологда — Портал». Средства на ее создание были выделены в рамках федеральной программы «Школа юных корреспондентов Юнармии» и бюджета города Вологды. На церемонии присутствовали юнармейцы, педагоги, представители городских властей. Поздравил юных вологжан мэр Вологды Сергей Воропанов.

«Не секрет, что открытие такой замечательной студии — это заслуга наших юнармейцев — результаты их побед, успехов, достижений, которые были замечены на самом высоком уровне. Задача, которая стоит перед юными журналистами, — анонсировать и правдиво освещать важные городские и школьные события, чтобы каждый житель нашего города знал, чем живет Юнармия, школа, семья, город, страна. А опытные наставники будут в этом помогать, ведь сегодня очень важно — стоять на страже исторической правды, укреплять наши духовно-нравственные ценности. Ставлю задачу, чтобы наша студия была лучшей в Российской Федерации», — прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Школа юных корреспондентов — флагманский проект «Юнармии», который реализуется совместно с «Парком Патриот Медиа». Юнармия Вологды стала одним из пяти региональных подразделений Всероссийского движения, получивших оборудование для медиацентров. Раньше юнармейцы занимались в медиацентре в «Доме Юнармии». Там они изучали основы монтажа, видеосъемки, посещали занятия по ораторскому мастерству и сами создавали контент. Для расширения технических и творческих возможностей было принято решение создать современную студию и специальную программу обучения с практикующими журналистами и видеографами на базе МАУ «ИИЦ «Вологда-Портал». В студии установлены профессиональные видеокамеры, микрофоны, стабилизаторы, освещение для съемок, большой мультимедийный экран и виртуальная студия.

«Учебный процесс будет построен на образцах обучения специалистов СМИ по телевидению и кинематографу. Это сочетание обучения журналистике и техническим моментам: основы видеосъемки и монтажа и использование виртуальной студии, анимации и спецэффектов», — рассказал руководитель детско-юношеского медиацентра Владислав Калашников.

«Ребята уже сейчас практикуются, они не просто по учебникам и презентациям изучают медиа, они делают собственный продукт. Когда они начнут это делать совместно с практикующими специалистами, которые в этой профессии не год и два, они получат более хороший результат. Руководители некоторых СМИ города уже готовы брать материалы этого медиацентра на свои ресурсы. Такое взаимодействие мне кажется ключевым. Ребята заинтересованы, у них горят глаза», — отмечает директор МАУ ИИЦ «Вологда — Портал» Елена Земчихина.

Занятия в медиацентре будут проходить два раза в неделю в две смены. Сейчас уроки посещают порядка 35 юнармейцев. Также за консультациями приходят ребята, занимающиеся в корпунктах своих школы.

Сегодня медиацентры созданы на базе практически всех школ города. Эту работу курируют МЦ «ГОР.COM35» в рамках проекта «На барабане сектор «Жизнь»» и Управление молодёжной политики Вологды. Среди задач школьных медиацентров освещение событий школьной жизни в рамках города, профориентация, духовное и патриотическое воспитание молодежи.