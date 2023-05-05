Московские архитекторы приехали в Сокол

Слушатели интенсива «Современная деревянная архитектура» Московской архитектурной школы МАРШ посетили с обзорной экскурсией ООО «Сокол СиЭлТи» Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») в г. Сокол Вологодской области. Экскурсанты ознакомились с производством и ЖК «Соколики», первым российским многоэтажным деревянным ЖК.

Лесопромышленники рассказали студентам о характеристиках и преимуществах перекрестно-клееной древесины, обсудили перспективы развития деревянного домостроения в России. Им также сообщили, что в ближайшее время пройдут испытания многоквартирного жилого дома на сейсмостойкость в г. Байкальск Иркутской области.

«Мы уверены в успешном результате испытаний на сейсмику. Именно сейсмобезопасность CLT обеспечило его масштабное применение при строительстве объектов в Японии. По результатам испытаний технология CLT станет доступной для строительства многоэтажных зданий в сейсмичных регионах России.

Сейчас активно идет формирование нормативной базы для технологии строительства из CLT. Уже утвержден первый нормативный стандарт организации в сфере пожарной безопасности на 4 этажа, одновременно ведется работа над стандартами на 6 и 9 этажей. Принятие стандартов позволит строить объекты без разработки специальных технических условий.

В 2023 и 2024 годах на строительство из деревянных домокомплектов индустриального производства при реализации программы расселения аварийного жилья по поручению Президента России, выделено 20 млрд рублей. Это существенное подспорье для развития CLT-технологии в стране. Целый ряд муниципалитетов, субъектов федерации уже заявили о своей заинтересованности в CLT. Особенно выигрывают от такого строительства северные регионы, где климатические условия не позволяют круглогодично строить из традиционных материалов, в то время как домокомплекты CLT, имея высокую степень заводской готовности, могут быть в любое время произведены, доставлены на площадку и смонтированы, — поясняет Маргарита Ли, вице-президент, руководитель дивизиона „Домостроение“ Segezha Group. — Сегодня технология CLT активно используется при строительстве ИЖС и туристических комплексов. Плавные и легкие линии конструкций CLT, сочетающие в себе массивность дерева, делают дома теплыми, экологичными, позволяют воплотить в жизнь любые архитектурные изыски».

Интенсив МАРШ «Современная деревянная архитектура» фокусируется на возможностях использования дерева в современной архитектуре. Одновременно изучаются особенности российского рынка, актуальные технологии и требования государственных регулирующих органов к строительству. Проект курирует архитектор-дизайнер, руководитель проектной группы «Поле-Дизайн», преподаватель МАРХИ и РАНХиГС Владимир Кузьмин. «Вода камень точит — количество профессионалов, работающих с CLT, растёт. Чем больше людей будет знать об этой технологии, тем скорее у нас появятся новые интересные объекты из деревянных клееных конструкций», — говорит он. В помощь заинтересованным в сотрудничестве проектировщикам на официальном сайте Segezha Group размещен Каталог типовых узлов изделий из перекрестно-клееной древесины (CLT) — его можно использовать всем желающим, на безвозмездной основе.

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