13 мая в Вологде впервые состоятся квалификационные соревнования по мондьорингу

13 мая 2023 года в Вологде состоятся квалификационные соревнования по мондьорингу М1-2. Для зрителей вход бесплатный. Начало в 9 утра.

Мондьоринг — это спорт, включающий в себя в серию упражнений и навыков, которые собака и владелец должны выполнять синхронно. В процессе оценивая, учитывается послушание собаки, её физическая форма и ловкость. Одну из ключевых ролей играет способность собаки защитить себя и владельца, не поддаваясь на провокации и не реагируя на внешние раздражители.

10 и 11 мая будет организован семинар, который пройдет на той же площадке, где будут проведены состязания, с одним из фигурантов, который будет работать на соревнованиях под руководством судьи Александра Полибина. Будут участники из Москвы, Питера, Нижнего Новгорода, Рязани, Вологды.

Перед соревнованиями будет проведено тестирование поведения и управляемости собак. Оно необходимо для допуска к состязаниям по мондьорингу. Тестирование определит поведение собак для допуска к состязаниям по мондьорингу. Оно необходимо для проверки социального поведения собаки.

Судья соревнований — Полибин Александр

Место проведения — г. Вологда, Ершовский переулок, 10

Фигуранты — Соломатин Александр, Шевчук Дмитрий

Вопросы можно задать по тел. 8 (90) 05-44-00-01

Адрес электронной почты для заявок — [email protected]

В заявке укажите:



- категорию участия,

- кличку собаки (согласно Родословной),

- дату рождения собаки,

- № родословной,

- клеймо/чип,

- ФИО проводника/ФИО владельца;

К заявке прикрепите файл с копией:

- родословной,

- квалификационной книжки.