13 мая в Вологде впервые состоятся квалификационные соревнования по мондьорингу

05.05.2023 [Общество]

13 мая 2023 года в Вологде состоятся квалификационные соревнования по мондьорингу М1-2. Для зрителей вход бесплатный. Начало в 9 утра.

Мондьоринг — это спорт, включающий в себя в серию упражнений и навыков, которые собака и владелец должны выполнять синхронно. В процессе оценивая, учитывается послушание собаки, её физическая форма и ловкость. Одну из ключевых ролей играет способность собаки защитить себя и владельца, не поддаваясь на провокации и не реагируя на внешние раздражители.

10 и 11 мая будет организован семинар, который пройдет на той же площадке, где будут проведены состязания, с одним из фигурантов, который будет работать на соревнованиях под руководством судьи Александра Полибина. Будут участники из Москвы, Питера, Нижнего Новгорода, Рязани, Вологды.

Перед соревнованиями будет проведено тестирование поведения и управляемости собак. Оно необходимо для допуска к состязаниям по мондьорингу. Тестирование определит поведение собак для допуска к состязаниям по мондьорингу. Оно необходимо для проверки социального поведения собаки. 

Судья соревнований — Полибин Александр
Место проведения — г. Вологда, Ершовский переулок, 10
Фигуранты — Соломатин Александр, Шевчук Дмитрий
Вопросы можно задать по тел. 8 (90) 05-44-00-01
Адрес электронной почты для заявок — [email protected]

В заявке укажите:


- категорию участия,
- кличку собаки (согласно Родословной),
- дату рождения собаки,
- № родословной,
- клеймо/чип,
- ФИО проводника/ФИО владельца;

К заявке прикрепите файл с копией:
- родословной,
- квалификационной книжки.

Тэги: мондьоринг, собаки

ТОП НЕДЕЛИ

Пригожин: ЧВК «Вагнер» уходит из Бахмута
Заместитель губернатора ответил жителям Череповецкого района о допустимости 350%-ной надбавки к зарплате директору МУП «Водоканал ЧМР»
Прокуратура организовала проверку по факту гибели семилетнего ребенка и его матери на реке в Вологде
В Вологде на реке погибли взрослый и ребенок
Опубликован график отключения горячей воды в Вологде на лето 2023 года
В Вологде ищут очевидцев падения карусели с ребенком на площади Революции
В Вологде больше 24,5 тысяч человек проголосовали за благоустройство общественных пространств
В Череповце велосипедистам пришлось отменить акцию «Знамя Победы»
Власти Вологодского округа признали падение закупочных цен на молоко серьезной проблемой для фермеров
В Великом Устюге задержан председатель Вологодского «Яблока» по статье о дискредитации армии

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Московские архитекторы приехали в Сокол
График ограничения движения транспорта в Вологде 6 и 9 мая
Администрация города Вологды планирует продать долю в уставном капитале ООО «ВологдаФарм»
13 мая в Вологде впервые состоятся квалификационные соревнования по мондьорингу
Ростелеком в Вологде организует прямой эфир на День Победы
Заставляли грызть мобильный телефон: сотрудника полиции, избившего устюжанина, отправили в СИЗО
Жителя Вологды подозревают в развращении 25 несовершеннолетних девочек из разных регионов России
 
25.04.2023 [Общество]

На ниточке: в Усть-Кубинском районе подросток может лишиться наследства из-за компаньона его умершей матери

2066
0
05.05.2023 [БлогоVO]

Нокшино – это деревня в Великоустюгском округе, которую можно считать центром куста близлежащих деревень

132
0
05.05.2023 [Обзор Прессы]

700 000 рублей выплатит администрация Сокола за гибель 8-летнего мальчика

230
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика