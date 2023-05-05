13 мая в Вологде впервые состоятся квалификационные соревнования по мондьорингу

13 мая 2023 года в Вологде состоятся квалификационные соревнования по мондьорингу М1-2. Для зрителей вход бесплатный. Начало в 9 утра.
Мондьоринг — это спорт, включающий в себя в серию упражнений и навыков, которые собака и владелец должны выполнять синхронно. В процессе оценивая, учитывается послушание собаки, её физическая форма и ловкость. Одну из ключевых ролей играет способность собаки защитить себя и владельца, не поддаваясь на провокации и не реагируя на внешние раздражители.
10 и 11 мая будет организован семинар, который пройдет на той же площадке, где будут проведены состязания, с одним из фигурантов, который будет работать на соревнованиях под руководством судьи Александра Полибина. Будут участники из Москвы, Питера, Нижнего Новгорода, Рязани, Вологды.
Перед соревнованиями будет проведено тестирование поведения и управляемости собак. Оно необходимо для допуска к состязаниям по мондьорингу. Тестирование определит поведение собак для допуска к состязаниям по мондьорингу. Оно необходимо для проверки социального поведения собаки.
Судья соревнований — Полибин Александр
Место проведения — г. Вологда, Ершовский переулок, 10
Фигуранты — Соломатин Александр, Шевчук Дмитрий
Вопросы можно задать по тел. 8 (90) 05-44-00-01
Адрес электронной почты для заявок — [email protected]
В заявке укажите:
- категорию участия,
- кличку собаки (согласно Родословной),
- дату рождения собаки,
- № родословной,
- клеймо/чип,
- ФИО проводника/ФИО владельца;
К заявке прикрепите файл с копией:
- родословной,
- квалификационной книжки.