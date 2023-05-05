Ростелеком в Вологде организует прямой эфир на День Победы

05.05.2023 [Новости компаний]

«Ростелеком» выступит техническим партнером трансляции праздничных мероприятий в Вологде.

Для этого специалисты компании проложили 300 метров линий связи, смонтировали необходимое оборудование и организовали широкополосный канал передачи данных с пропускной способностью до 20 Мбит/с. Изображение будет передаваться в сеть с видеокамер информационно-издательского центра «Вологда-портал» и Вологодского областного информационного центра.

Главным событием праздника станет торжественный марш войск вологодского гарнизона, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Строем по площади Революции пройдут 16 парадных расчетов, представляющих УМВД, МЧС, УФСИН, службу судебных приставов, воинские части, а также Вологодский институт права и экономики.

Олег Кувшинников, губернатор Вологодской области:

«Во всем регионе запланировано около полутора тысяч событий. Телемарафон начнется 9 мая в 9:45, и в прямом эфире будет транслироваться на телеканалах „Русский Север“, „35ТВ“, на сайте Вологда.рф, а также в соцсетях. Вторая часть телемарафона будет посвящена патриотическому митингу-концерту. Она начнется в 20:00 и продолжится до окончания праздничного салюта».

Евгений Забродин, директор Вологодского филиала ПАО «Ростелеком»:

«В День Победы мы традиционно обеспечиваем трансляцию мероприятий, проходящих в областной столице. Связисты „Ростелекома“ в кратчайшие сроки организовали необходимую телеком-инфраструктуру, чтобы жители всего региона смогли стать частью великого праздника: посмотреть парад, увидеть ветеранов, почтить память предков».

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Тэги: прямой эфир, 9 мая, День победы

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