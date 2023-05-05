Жителя Вологды подозревают в развращении 25 несовершеннолетних девочек из разных регионов России

05.05.2023 [Происшествия]

Жителя Вологды подозревают в развращении 25 школьниц из разных регионов России. Молодому человеку всего 19 лет. Сообщает издание «Газета.ру».

Один из случаев, по информации издания, в городе Белорецке (Республика Башкортостан). Жертвой вологжанина стала ученица начальной школы. Молодой человек пообещал ей подарить вейп, если девочка пришлет ему свои интимные фотографии. Мама школьницы обратилась в полицию, заметив странную переписку.

Как выяснилось, девочка познакомилась в сети с молодым человеком и переписывалась с ним почти месяц. И в итоге второклассница согласилась на условия парня. 

Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого, им оказался житель Вологды. Оказалось, что молодой человек переписывался с девочками из разных регионов страны. Всего пострадало около 25 школьниц. Все обстоятельства устанавливаются следственными органами, сообщили в Следственном управлении СК РФ по Вологодской области.

Тэги: разврат, развратные действия

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