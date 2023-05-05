В Вологде на Окружном шоссе мотоциклист въехал в УАЗ

05.05.2023 [Происшествия]

 

В Вологде на улице Окружное шоссе 51 молодой человек 2006 года рождения, управляя мотоциклом ЯМАХА YZF-R6 двигаясь по ул. Окружное шоссе со стороны ул. Конева в сторону ул. Пошехонское шоссе столкнулся с автомобилем УАЗ 390995-04 под управлением мужчины 1973 года рождения.

Водитель мотоцикла совершал обгон с выездом на встречную полосу движения, в это время водитель УАЗа совершал поворот налево на улицу Бурцево, оказавшись на полосе, предназначенной для встречного движения. В результате столкновения пострадал водитель мотоцикла, Он был доставлен в медицинское учреждение с травмами.

Тэги: ДТП, мотоциклы

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