Компенсации и штрафы в четыре раза больше стоимости товара пришлось выплатить недобросовестному продавцу

05.05.2023 [Происшествия]

Компенсации и штрафы в четыре раза больше стоимости товара пришлось выплатить недобросовестному продавцу в Вологодской области.

Перед новогодними праздниками девушка приобрела трикотажное платье в одном из магазинов Череповца. Покупка обошлась ей в 4700 рублей. В процессе эксплуатации у платья выявился недостаток: оно окрашивало кожу, белье и аксессуары на теле в цвет ткани платья.

Покупатель обратилась к независимому эксперту и тот пояснил, что это производственный дефект товара. И выявить такой дефект можно только в ходе эксплуатации изделия.

Тогда девушка обратилась к продавцу с претензией о возврате денег за платье, а также расходов по оплате услуг эксперта. Но продавец проигнорировал претензии и деньги не вернул. Тогда покупатель обратилась в суд.

– По ходатайству ответчика судом была назначена повторная судебная товароведческая экспертиза, согласно которой признаков ненадлежащей эксплуатации изделия не выявлено, выявлены дефекты производственного характера, – сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Мировой судья Вологодской области по судебному участку №38 расторгнул договор купли-продажи платья, взыскал с продавца в пользу покупателя 4700 рублей стоимость товара, 4700 рублей – неустойку за нарушение срока удовлетворения требований потребителя, 500 рублей – в возмещение морального вреда, 2000 рублей – в возмещение расходов по оплате услуг эксперта, 2500 рублей – в возмещение юридических услуг, 4950 рублей – штраф. Итого: 19 350 рублей – дороже, чем в четыре раза больше изначальной стоимости платья.

Продавец попытался обжаловать такое решение, но суд оставил свой вердикт без изменений.
 

Тэги: продавцы, штраф, некачественный товар

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