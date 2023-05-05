Экскурсии и мастер-классы пройдут в музее «Семенково» 6 и 7 мая

Экскурсии и мастер-классы пройдут в музее «Семенково» в рамках Клуба выходного дня 6 и 7 мая.

– Вас ждут экскурсии о быте и жизни наших предков, мастер-классы по изготовлению народной куклы, плетению пояса и валянию из шерсти, – рассказывают сотрудники музея. – Лишь стоит пересечь порог музея, как взору открывается вид на северную вологодскую деревню конца 19-го века. Все здесь удивляет: причудливые силуэты ветряных мельниц, лаконично строгая деревянная шатровая церковь, крепкие и основательные крестьянские дома, амбары, ледники, колодцы. Все эти постройки были перевезены в музей в разные годы, и сейчас ансамбль представляет собой памятник истории и культуры Федерального значения.

Программа мероприятий:

6 мая - 12:00, 14:00 и 7 мая - 11:00, 14:00 – Обзорная экскурсия по музею.

– Обзорная кратко освещает основные аспекты жизни крестьян на Русском Севере в конце 19-начале 20 века. Посетители узнают, из каких построек складывалась вологодская деревня, как крестьяне выбирали место и материал для строительства дома, познакомятся с традиционной технологией строительства, получат информацию о структуре и семантике дома и о многих деталях повседневной жизни крестьян, – говорится в анонсе.

Место сбора – у колодца.

6 мая с 11:00 до 14:00 – Мастер-класс по плетению поясов.

– Пояс был обязательным атрибутом крестьянского костюма, имел важную защитную функцию. Техника его выплетения была различная. Предлагаем вам сплести пояс самостоятельно, под руководством опытного мастера, – сообщается о мероприятии.

Место проведения – дом Пудовой.

6 мая с 12:00 до 15:00 и 7 мая с 11:00 до 14:00 – Мастер-класс по кукле.

– Детство каждого человека связано с игрой в куклы. В современном мире куклы - это, чаще всего, детские игрушки. Но так было не всегда. Наши предки относились к ним вполне серьезно. Куклы были основными оберегами, каждая из которых выполняла свои «обязанности». Участникам предлагается сделать куклу из лоскутов, – поясняют сотрудники музея.

Место проведения – дом Попова.

7 мая с 12:00 до 15:00 – Мастер-класс по валянию.

– Мастер-класс по изготовлению миниатюрных валенок и рукавичек в технике мокрого валяния. Вы сможете узнать не только технологию валяния, проследив историю развития катовального промысла, но и унести памятный сувенир, сделанный своими руками.

Место проведения – дом Копылова.

Перед тем, как отправиться в музей, загрузите в личный смартфон программу для считывания QR-кодов. В этом случае вы сможете узнать больше о строительной культуре Русского Севера и особенностях деревянной архитектуры ансамбля Архитектурно-этнографического музея. В музее есть аудиогиды.

Напомним, архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Семенково» находится в 12 километрах от Вологды. В музее представлены крестьянские дома, хозяйственные и культовые постройки. На территории музея регулярно проводятся интерактивные мероприятия, поэтому посетители имеют возможность погрузиться в историю и культуру деревни Русского Севера конца 19-начала 20 веков. Участники мероприятий не только принимают активное участие в народных праздниках, но и провожают в рекруты молодого парня, становятся свидетелями торга в деревенской лавке, сбивают сливочное масло, горячо спорят на сельском сходе…

Возрастные ограничения: (0+).