Бесплатной кашей с мясом накормят жителей Череповца 9 мая

05.05.2023 [Общество]

6 тысяч порций бесплатной каши с мясом отвезут полевые кухни в места проведения праздничных мероприятий в Череповце 9 мая, сообщает мэр города Вадим Германов.

Полевые кухни будут работать:

  • в парке Победы с 13:00;
  • в парке 200-летия Череповца с 12:00;
  • в парке Ленинского комсомола с 11:00;
  • на площади у Дворца металлургов с 11:00;
  • с южной стороны Ледового Дворца с 11:00.

«Фронтовую кашу» будут раздавать бесплатно всем желающим. 

Подробную афишу мероприятий на 9 мая в Череповце прилагаем ниже.
 

Тэги: кухня, День победы

ТОП НЕДЕЛИ

Заместитель губернатора ответил жителям Череповецкого района о допустимости 350%-ной надбавки к зарплате директору МУП «Водоканал ЧМР»
Прокуратура организовала проверку по факту гибели семилетнего ребенка и его матери на реке в Вологде
В Вологде на реке погибли взрослый и ребенок
В Вологде ищут очевидцев падения карусели с ребенком на площади Революции
Опубликован график отключения горячей воды в Вологде на лето 2023 года
В структуре доходов жителей Вологодской области упал процент от предпринимательской деятельности и оплаты труда
В Вологде больше 24,5 тысяч человек проголосовали за благоустройство общественных пространств
В Череповце велосипедистам пришлось отменить акцию «Знамя Победы»
В Кадуе будут судить двоих мужчин, которые до смерти избили собутыльника
Власти Вологодского округа признали падение закупочных цен на молоко серьезной проблемой для фермеров

Похожие новости

Лекция «Секреты вологодской кухни» состоится в Вологде 25 февраля

Прочтет лекцию Дарья Гуторова – краевед, экскурсовод и фотограф-любитель

1131
0

После приготовления обеда жителям поселка Юбилейный пришлось вызывать пожарных

Приготовление пищи закончилось пожаром на кухне

1828
0

Об особенностях вологодской кухни расскажет историк-краевед  Дарья Гуторова

Встреча состоится в Центре писателя Василия Белова в Вологде 12 марта

1447
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Великом Устюге возбуждено уголовное дело в отношении полицейского, который подозревается в похищении человека
Компенсации и штрафы в четыре раза больше стоимости товара пришлось выплатить недобросовестному продавцу
Экскурсии и мастер-классы пройдут в музее «Семенково» 6 и 7 мая
Пригожин: ЧВК «Вагнер» уходит из Бахмута
Бесплатной кашей с мясом накормят жителей Череповца 9 мая
13 медалей завоевали череповчане на Первенстве России по кикбоксингу
Житель Кич-Городецкого района два раза смог продать свое авто, обхитрив систему
 
25.04.2023 [Общество]

На ниточке: в Усть-Кубинском районе подросток может лишиться наследства из-за компаньона его умершей матери

2038
0
04.05.2023 [БлогоVO]

Так вот, не отросли

573
0
05.05.2023 [Обзор Прессы]

700 000 рублей выплатит администрация Сокола за гибель 8-летнего мальчика

118
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика