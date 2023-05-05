Бесплатной кашей с мясом накормят жителей Череповца 9 мая

6 тысяч порций бесплатной каши с мясом отвезут полевые кухни в места проведения праздничных мероприятий в Череповце 9 мая, сообщает мэр города Вадим Германов.

Полевые кухни будут работать:

в парке Победы с 13:00;

в парке 200-летия Череповца с 12:00;

в парке Ленинского комсомола с 11:00;

на площади у Дворца металлургов с 11:00;

с южной стороны Ледового Дворца с 11:00.

«Фронтовую кашу» будут раздавать бесплатно всем желающим.

Подробную афишу мероприятий на 9 мая в Череповце прилагаем ниже.

